Potrivit martorilor oculari, sirenele sună în acest moment în capitala irakiană. După cum transmite Reuters, surse militare de la Bagdad au declarat că este vorba de trei proiectile Katiuşa lansate de Hezbolah.

Conform unor surse locale, a fost lovit Secretariat General al Consiliului de Miniştri, proiectilele ratând pe puţin clădirea Ambasadei SUA. Nu s-au înregistrat victime.

Several rockets hit ‘100 meters away’ from US embassy, cause fire in #Baghdad’s #GreenZone, #Iraq

