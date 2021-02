Prinţul Harry al Marii Britanii şi soţia sa Meghan, Ducesa de Sussex, aşteaptă al doilea copil. Această veste a fost dată chiar duminică. Cel care a făcut anunțul este un purtător de cuvânt al cuplului. El a oferit informația pentru agenţia britanică de ştiri Press Association, preluată de DPA şi AFP.

În urmă cu câteva zile, Meghan a mai primit o veste bună. Ea a câștigat joi, 11 februarie, un proces intentat în Marea Britanie. Acțiunea s-a declanșat după ce viața sa privată a fost încălcată. Conform deciziei luată astăzi de către judecători, acuzațiile lansate de către soția prințului Harry sunt rezonabile.

Aceasta a câştigat acţiunea în justiţie intentată în Marea Britanie împotriva trustului Associated Newspapers, editorul tabloidului Mail on Sunday. Trebuie menționat că soția prințului Harry l-a dat în judecată pentru încălcarea vieţii private după publicarea unei scrisori adresate tatălui său.

Primul fiu al lui Meghan și Harry

În urmă cu un an, Meghan Markle și Prințul Harry au postat un videoclip cu micuțul Archie Harrison Mountbatten-Windsor. Acesta împlinise 1 an. Montajul video cu fiul lor a fost postat pe pagina de Instagram Save the Children. Clipul a fost făcut pentru campania Save the Stories. Campania era menită să ajute copii afectați de criza provocată de COVID-19.

În imaginile făcute publice apare Meghan alături de fiul său Archie. Ea îi citește din cartea preferată a copilului „Duck! Rabbit!”. Filmarea a fost făcută de Harry, în noua casă din Los Angeles. Aceștia tocmai se mutaseră de curând.

Meghan Markle şi-a pus la dispoziţie notorietatea în slujba iniţiativei asociaţiei Save the Children. Asociația ajută copiii nevoiaşi, în special acum, în timpul crizei de COVID-19.

Archie Harrison Mountbatten-Windsor, primul copil al ducilor de Sussex, s-a născut într-un spital privat. Acesta era situat în centrul Londrei. S-a întâmplat pe 6 mai 2019. Cel de-al optulea strănepot al reginei Elizabeth a II-a a Marii Britanii este al şaptelea în ordinea succesiunii la tron.