Micuțul Archie, fiul lui Harry şi Meghan, la prima aniversare

Meghan Markle și Prințul Harry au postat primul videoclip cu micuțul Archie Harrison Mountbatten-Windsor, care a împlinit 1 an. Montajul video cu fiul lor a fost postat pe pagina de Instagram Save the Children. Clipul a fost făcut pentru campania Save the Stories, menită să ajute copii afectați de criza provocată de COVID-19.