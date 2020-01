La scurt timp după anunțul oferit de agenția de presă, Gardienii Revoluției au transmis că rachetele din 8 ianuarie nu au fost destinare uciderii soldaților americani, potrivit evz.ro

Ultimele informații arată că 17 rachete au căzut peste Baza Aeriană Balad, în nordul Bagdadului, iar forțele militare SUA sunt prezente în bază. Încă nu există un raport al victimelor.

#BREAKING Iran Guards say Jan 8 missiles did not aim to kill US soldiers pic.twitter.com/wSPttc1Cm7

— AFP news agency (@AFP) January 12, 2020