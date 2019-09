Elena Udrea atrage iar atenția opiniei publice. De data aceasta într-un mod care se vrea misterios. Spune că va fi o „surpriză mare” ce va face în continuare.

„Astăzi, chiar nu mă gândesc la povestea aceasta cu politica. Remarcam, așa, faptul că în timp ce astăzi doi candidați importanți la alegerile prezidențiale își depun candidatura, eu îmi botez copilul. Acum 5 ani, îmi depuneam eu candidatura, dar viața a schimbat în așa fel lucrurile, încât, pentru mine, astăzi, se întâmplă un moment mult mai important decât a fost acela în care eu candidam. Nu mă gândesc la politică”, a spus Udrea, pentru Realitatea, întrebată dacă are de gând să revină în politică.

Totuși, Udrea spune că e posibil să revină în avocatură. ” Voi sta in continuare cu copilul, dar o activitate profesionala nu m-ar incurca pe cat m-ar fi incurcat politica, spre exemplu, in perioada aceasta. In mod cert, imi adun fortele, iar pe viitor voi lua o decizie. Chiar ma gandesc ca o sa fie o surpriza ceea ce voi face eu in continuare, profesional. In politica nu ar fi o surpriza pentru nimeni daca as reveni. Pot sa va spun ca se refera la activitatile mele profesionale de viitor, nu la cariera politica, despre care nu discutam acum”, a afirmat ea.

Te-ar putea interesa și: