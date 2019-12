Fostul ministru al Transporturilor în guvernul Dăncilă, Răzvan Cuc, s-a prezentat joi la DNA Timișoara, pentru a fi audiat în dosarul șpăgilor ce vizează filiala PSD din Arad.

Audierile au durat aproximativ două ore, Cuc fiind audiat în calitate de martor.

”Nu am nicio treabă cu subiectul menționat. Probabil că niște oameni s-au folosit de numele meu, cât timp am deținut funcția de ministru. Niște persoane au simțit nevoia să se laude cu mine și că au vorbit cu mine, deși acest lucru nu s-a întâmplat”, a declarat Răzvan Cuc, la ieșirea de la DNA.

”Eu cu dl Căpraru am avut și am o relație de colegialitate în Camera Deputaților. Nu mi-a cerut niciodată nimic în afara sferii”, a completat Răzvan Cuc.

”Era absolut firesc să răspund solicitărilor procurorului de caz pentru că nu am avut niciodată nimic de ascuns. Întotdeauna am fost un om care a respectat legea și întotdeauna am spus că dacă vreodată este nevoie fără niciun fel de problemă mă pun la dispoziția organelor de cercetare. Vreau să spun cu toată fermitatea că nu am cunoștință de ceea ce s-a întâmplat în acest dosar. Am văzut în presă. Sunt lucruri pe care nu pot decât să le dezavuez la modul cel mai ferm”, a mai spus el.

Anterior lui Răzvan Cuc, la DNA Timișoara au fost audiați, în același dosar, Ancterior, fostul ministru de Interne Mihai Fifor și Luminiţa Jivan, preşedintele PSD Caraş-Severin.

Numele lui Răzvan Cuc, dar și al altor nume grele din PSD, precum Mihai Fifor, Viorica Dăncilă și Liviu Dragnea apar în acest dosar, în stenogramele interceptărilor realizate de DNA.

Dunt cercetați și trei parlamentari PSD, fiind reținute inițial opt persoane, printre care și șeful Direcției Regionale de Drumuri Timișoara, Cristian Ispravnic, însă, ulterior, au fost eliberate de către judecători. Ispravnic a fost plasat sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.

Procurorii DNA îl acuză pe șeful Direcției Regionale de Drumuri Timișoara de 9 infracțiuni de folosire a influenței sau autorității în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de foloase necuvenite, 5 infracțiuni de luare de mită, 5 de abuz în serviciu și de complicitate la folosirea influenței sau autorității. În acest caz sunt cercetați și alți angajați ai DRDP Timișoara.

Din dosarul instrumentat de DNA reiese că între filialele PSD din Arad, Timiș și Caraș Severin se ducea un adevărat război pentru a-și impune oamenii în funcții de conducere. În plus, sunt cercetați și doi deputați PSD, Dorel Căprar și Florin Tripa, dar și senatorul PSD Ioan Narcis Chisăliță.

Potrivit procurorilor, persoanele cu funcții de conducere ofereau protecție controlorilor de trafic contra unor sume de bani.

”În cadrul unor agenții de control și încasare situate în punctele de trecere a frontierei ar fi existat obiceiul ca funcționarii care își desfășoară activitatea să încaseze de la transportatori, pe lângă taxele legale și sume de bani cu titlu de mită, pentru a nu constata și aplica anumite sancțiuni acestora. Spre exemplu, pentru a oferi , în perioada 2016-noiembrie 2019, inculpata Miuțescu Elisabeta ar fi pretins și primit de la o persoană având funcția de controlor de trafic (martor în cauză) suma totală de 19.300 de euro”, se arată în comunicatul DNA.

