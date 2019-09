Preşedinta aleasă a Comisiei Europene (CE), Ursula von der Leyen, a prezentat, marți, 10 septembrie, noua echipă care va alcătui executivul european, precum şi distribuirea portofoliilor.

Astfel, România primește protofoliul Transporturilor, condus de Rovana Plumb, fost ministru al Fondurilor Europene.

Compoziția noii Comisii Europene:

Președinte: Ursula von der Leyen (Germania)

Vicepreședinte, Înalt Reprezentant pentru Politică Externă – Josep Borrell (Spania)

Vicepreședinte executiv – Frans Timmermans (Olanda). Va coordona European Green Deal, va gestiona politicile de mediu.

Vicepreședinte executiv – Margrethe Vestager (Danemarca) va coordona agenda digitală și va fi și comisar pentru Concurență

Vicepreședinte executiv – Valdis Dombrovskis (Letonia) va fi și comisar pentru Servicii financiare

Alți cinci vicepreședinți: Věra Jourová (Cehia – portofoliul Valori și Transperență); Margaritis Schinas (Grecia, portofoliul Protecting our European Way of Life), Maroš Šefčovič (Slovacia, portofoliul Interinstitutional Relations and Foresight) și Dubravka Šuica (Croația, portofoliul Democracy and Demography).

La 9 septembrie 2019, Ursula von der Leyen şi-a exprimat acordul cu privire la lista comisarilor desemnaţi care i-a fost furnizată de Consiliul Uniunii Europene, potrivit unui comunicat al CE. Rovana Plumb a fost trecută pe listă din partea României.

Calendarul alegerii membrilor CE

Ursula von der Leyn a fost nominalizată pentru funcţia de preşedinte al CE, la Summit-ul european din 30 iunie-2 iulie 2019, de la Bruxelles, când şefii de stat şi de guverne au convenit şi asupra nominalizării preşedintelui Consiliului European, Înaltului Reprezentant al UE pentru afaceri externe şi politica de securitate şi preşedintelui BCE.

La 16 iulie 2019, Parlamentul European a ales-o în funcţia de preşedinte al Comisiei Europene pe Ursula von der Leyen, cu 383 de voturi pentru, din 733 de voturi exprimate, scrie http://www.europarl.europa.eu/.

În intervalul 16 iulie-26 august 2016, s-a derulat etapa în care statele membre au înaintat propuneri de candidaţi pentru posturile de comisari.

Comisarii desemnaţi urmează să fie audiaţi în comisiile de specialitate ale PE, în intervalul 30 septembrie – 8 octombrie 2019. După audieri, PE va da votul final cu privire la componenţa Comisiei în ansamblu, potrivit agenţiei dpa.

Comisia Europeană, în noua sa componenţă, îşi va începe activitatea la data de 1 noiembrie 2019.

Nominalizarea, audierile şi învestitura comisarilor

Membrii Comisiei sunt aleşi printr-un sistem de rotaţie stabilit de către Consiliul European, conform căruia statele membre sunt tratate în mod absolut egal în ceea ce priveşte stabilirea ordinii de rotaţie şi a duratei prezenţei reprezentanţilor lor în cadrul Comisiei. Un alt criteriu care trebuie respectat este cel al diversităţii demografice şi geografice a statelor membre, potrivit articolului nr. 244 din Tratatul privind Funcţionarea UE (versiunea consolidată).

Potrivit Tratatului UE (art. 17), preşedintele ales al Comisiei Europene trimite scrisori oficiale către şefii statelor membre, invitându-i să propună candidaţi pentru posturile de comisari.

Fiecare dintre cei 28 (27 fără Regatul Unit) de comisari – câte unul din fiecare stat membru – primeşte responsabilitatea unui domeniu politic specific din partea preşedintelui Comisiei. Urmează audierile în cadrul comisiilor de specialitate din PE.

Evaluarea în comisiile specializate ale PE cuprinde, pentru fiecare portofoliu, două etape: procedura scrisă, în cadrul căreia comisarul desemnat trebuie să ofere răspunsuri scrise la cinci întrebări puse de deputaţii europeni şi o audiere de trei ore, în care candidatul susţine un discurs de maximum 15 minute şi răspunde la întrebări.

Comisia responsabilă cu evaluarea trebuie să îşi finalizeze evaluarea în 24 de ore de la audiere, având posibilitatea de a cere în scris alte informaţii.

Un raport de evaluare separat pentru fiecare comisar desemnat este trimis Conferinţei Preşedinţilor de Comisie şi Conferinţei Preşedinţilor din PE. În cazul în care decide să nu ceară mai multe informaţii şi în urma unui schimb de opinii, Conferinţa Preşedinţilor din PE declară audierile încheiate. În cazul unui rezultat negativ în privinţa uni candidat, acesta este retras din proces, iar procedura se reia.

Preşedintele Comisiei îşi prezintă echipa şi priorităţile politice în cadrul unei şedinţe plenare a PE. După o dezbatere, deputaţii europeni decid, cu majoritatea voturilor exprimate, dacă susţin sau nu noul colegiu de comisari pentru un mandat de cinci ani.

După ce au primit aprobarea Parlamentului, preşedintele şi comisarii sunt numiţi în mod oficial de Consiliul UE, care hotărăşte cu majoritate calificată.

Te-ar putea interesa și: