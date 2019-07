Întrebat de moderator dacă ia în calcul o candidatură la prezidențiale, în urma insistențelor de pe Facebook a mai multor susținători ai acestuia, Cumpănașu a oferit un răspuns tranșant.

„Nu. Atât de mult s-au chinuit unii nemernici să spună că voi candida după ce am înființat CNMR în urmă cu patru ani… Unii au ținut-o langa că voi candida. Nu am avut niciodată gândul de a candida. Dacă mi-aș fi dorit aș fi făcut-o. Dacă voiam să conduc țara aș fi încercat să candidez. Dar nu vreau. Forța coaliției pe care am înființat-o are o forță mult mai mare decât dacă aș fi mâine președintele României. Una peste alta, nu voi candida la nicio funcție, stați liniștiți! Și mai încetați dracului cu propaganda pe subiectul acesta!”, a zis Alexandru Cumpănașu la TVR 1.

„Am fost membru PNL de la 15-18 ani. Nu am ascuns niciodată acest lucru. Am fost președintele organizației de tineret de la Caracal. După aceea, la 18 ani, am fost în echipa de campanie a lui Emil Constantinescu. Apoi am ieșit din politică. Eu am o vorbă: am intrat în politică la 15 ani și am ieșit la 18. Nu mai vreau să mă întorc. O spun răspicat! Știți de ce? Pentru că toți fac speculații. Nu mai vreau. Haideți să glumim astăzi. Eu m-am retras. Nu poți să te mai întorci după ce te-ai retras”, a declarat anterio Alexandru Cumpănașu, într-un interviu DC News.

