Premierul este suspectat că a finanțat lucrările la apartamentul situat la etajul 11 ​​din Downing Street cu donații private. “Acum, suntem convinși că există motive întemeiate să suspectăm că una sau mai multe infracțiuni s-au produs. Prin urmare, vom continua această activitate sub forma unei investigații oficiale”, a indicat Comisia după evaluarea informațiilor furnizate de Partidul Conservator, transmite Le Figaro.

Totul a pornit de la o postare pe blog

În fața deputaților, Boris Johnson a respins, marți, orice încălcare a regulilor. “Am acoperit costurile cu banii mei”, a spus el, “şi vă pot spune că am respectat pe deplin codul de conduită, codul ministerial”. Premierul are o indemnizație anuală de 30.000 de lire sterline pentru întreținerea și mobilarea reședinței sale oficiale. Lucrările care depășesc această sumă trebuie făcute pe cheltuiala sa. Această renovare ar fi costat 200.000 de lire sterline. Șeful Partidului Laburist, Keir Starmer, îi învinovățește pe “BoJo” și pe logodnica sa Carrie Symonds pentru alegerea unui tapet care costă 840 de lire sterline sulul, în timp ce țara se zbate economic sub efectele pandemiei…

Marți, un purtător de cuvânt al guvernului a spus că aceste costuri au fost suportate de Boris Johnson, fără a preciza dacă acesta a primit sau nu un împrumut rambursabil ulterior. În acest caz, ar fi fost obligat să îl declare.

Totul a început vinerea trecută cu o postare pe blog a lui Dominic Cummings. Fosta eminență cenuşie a premierului, care a părăsit Downing Street în noiembrie, l-a atacat din cauza competenței și integrității sale. În ceea ce privește apartamentul, el l-a acuzat pe Boris Johnson că vrea să aibă costurile finanțate în secret de donatorii partidului. “Dom” ar fi judecat atunci aceste proiecte ca fiind “lipsite de etică, stupide, poate ilegale”. Potrivit lui Cummings, cu care are un război declarat, prim-ministrul a încercat, de asemenea, să oprească o investigație internă privind scurgerile despre o nouă carantină înainte de anunțul său oficial anul trecut, deoarece ar fi implicat un consilier apropiat logodnicei sale.

Opoziția laburistă a primit o muniție nesperată

Aceste povești cu privire la o altă închidere sunt o altă problemă care îl afectează pe BoJo. Luni, “Daily Mail” a susținut că premierul a avut o ieșire nefericită la sfârșitul lunii octombrie. În timpul unei ședințe, el ar fi lansat: “Gata cu nenorocitele de închideri, lăsați corpurile să se adune cu miile!”

Miercuri, în Parlament, Boris Johnson a negat astfel de afirmaţii, dar mai multe mass-media, inclusiv BBC, raportează diferite surse anonime care confirmă aceste cuvinte șocante. În plus, există cazuri de lobby care implică membri ai guvernului. Fostul prim-ministru conservator David Cameron a contactat un număr de oficiali conservatori, inclusiv pe ministrul Finanțelor, Rishi Sunak, pentru a ajuta la finanțarea companiei Greensill. Presa menționează, de asemenea, atribuirea de contracte fără o licitație în contextul crizei sănătății, pentru miliarde de lire sterline, cu companii legate de consilieri sau miniștri precum ministrul Sănătății Matt Hancock.

Aceste dezvăluiri oferă o muniţie nesperată opoziției laburiste, care întâmpină greutăţi în ultima vreme, deoarece guvernul a beneficiat de succesul campaniei de vaccinare. Și potrivit unui sondaj Ipsos Mori, publicat marți de Evening Standard, 6 din 10 britanici nu ar mai avea încredere în Boris Johnson după aceste dezvăluiri.

Sursa foto: Facebook