Premierul britanic în exerciţiu Boris Johnson a început o nouă săptămână de concediu – a doua în 15 zile -, anunţă luni biroul său, în contextul în care Regatul Unit se confruntă cu mai multe crize, inclusiv o inflaţie record, relatează AFP.

„Premierul este în vacanţă săptămâna aceasta”, a anunţat un purtător de cuvânt al Guvernului, subliniind că şefii de Guvern, chiar dacă sunt absenţi, sunt ”informaţi cu privire la toate dosarele urgente şi iau decizii, mai ales în domeniul securităţii naţionale”.

El nu a precizat unde anume se află Johnson, însă cotidianul The Times dezvăluie că acesta s-a dus împreună cu soţia sa, Carrie, în Grecia, unde a fost fotografiat într-un supermarket la periferia Atenei.

A loving couple having a holiday in Greece

The Marxist press in uproar because the young dad is Boris Johnson.

When you work as hard as he does you DESERVE a break.

Enjoy the sun & ouzo Prime Minister.

By the way Big Dog it’s quite sunny in the UK too!😎☀️pic.twitter.com/jrJ6MgTKRb

— Sir Michael Take CBE (@MichaelTakeMP) August 14, 2022