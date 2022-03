Într-o postare pe contul personal de Twitter, premierul britanic, Boris Johnson, a condamnat miercuri bombardarea spitalului de copii din oraşul Mariupol, din sudul Ucrainei.

Acesta susține că nu vede rostul unui atac asupra unor persoane vulnerabile și lipsite de apărare. „Sunt puţine lucruri mai depravate decât ţintirea celor vulnerabili şi lipsiţi de apărare”, a scris acesta.

Totodată, în aceași postare, premierul a mai adăugat că Marea Britanie va oferi sprijin Ucrainei, iar Vladimir Putin va plăti pentru crimele teribile din ultimele zile.

„Marea Britanie caută să ofere mai mult sprijin pentru Ucraina pentru a se apăra de atacurile aeriene, cerându-i lui Putin să răspundă pentru crimele sale teribile”, a adăugat el.

La finalul postării, Johnson a mai adăugat şi hashtag-ul „#PutinMustFail” („Putin trebuie să piardă”), semn că are încredere în Ucraina și va fi alături de ea în lupta contra Rusiei.

There are few things more depraved than targeting the vulnerable and defenceless.

The UK is exploring more support for Ukraine to defend against airstrikes and we will hold Putin to account for his terrible crimes. #PutinMustFail https://t.co/JBuvB78HVC

— Boris Johnson (@BorisJohnson) March 9, 2022