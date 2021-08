În urmă cu o săptămână Oana Mizil a trecut prin momente fără precedent. Aceasta a ajuns la spital în urma unui conflict pe care l-a avut cu partenerul său Marian Vanghelie. Acum însă, cei doi s-au împăcat și sunt pe litoral în vacanță, iar fostul edil a făcut un anunț fără precedent, scrie Antena3.

Acesta susține că vrea să se căsătorească cu Oana Mizil. Totodată, el a mai adăugat că cei doi vor petrece o lună de zile la mare, timp în care vor avea să pună la punct toate detaliile unei nunți care ar urma să aibă loc într-un viitor apropiat.

Un alt subiect abordat de fostul edil îl reprezintă stresul cauzat de procesele pe care le are în contextul în care DNA a cerut de curând reînceperea urmăririi penale pentru un dosar mai vechi al său, în care este acuzat de abuz în serviciu în legătură cu atribuirea unor contracte de salubrizare.

Amintim faptul că, Marian Vanghelie și Oana Mizil au avut un conflict în urmă cu o săptămână în urma căruia aceasta a ajuns la spital și a cerut ordin de restricție, la care ulterior a renunțat. În acest context, fostul edil susținea că nu și-a lovit partenera și că a fost vorba doar despre o simplă ceartă.

Oana Mizil, ordin de restricție împotriva lui Marian Vanghelie

”N-am lovit pe nimeni, eu nu lovesc. Ne-am certat, înțelegeți? Sunt lucruri firești. Nu ne batem că nu suntem nebuni, ne-am certat”, a spus Vanghelie despre cele întâmplate.

Totodată, el mai declara că Oana Mizil are o serie de probleme de sănătate și de aceea a ajuns la spital. ”Soția mea are o problema mare cu tensiunea mică”, a mai spus Marian Vanghelie.

De cealaltă parte, Oana Mizil a declarat că Marian Vanghelie a bruscat-o, lucru cu care nu s-a confruntat niciodată. Ea a mai adăugat că după ce a vrut să obțină ordinul de protecție, fostul edil a devenit mai nervos decât de obicei, iar cearta s-a aprins.

”M-a luat de brațul stâng, m-a strâns și ăsta a fost singurul atac fizic asupra mea. Vă spun sincer. Am vrut să îl sperii un pic. Eu nu sunt obișnuită. În familia mea de acasă nu a existat niciodată o stare agresivă, deși bunicul a fost închis pe nedrept. Am vrut să îl sperii şi de aceea am decis să plec de acasă cu copilul, la mătușa mea. Și să obțin acest ordin de protecție.

A devenit mai nervos decât de obicei. Acum, vineri seara, eu am vrut să plec sâmbătă la mare. El nu a vrut, a zis să plecăm peste două zile şi de aici tot tam tamul. A fost o ceartă un pic mai puternică decât orice ceartă care a fost în cei 10 ani în familia noastră”, declara Oana Mizil, la România TV.