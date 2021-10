Controverse în jurul preşedintelui Comisiei Europene, Ursula von der Leyen!

Şefa Comisiei Europene, negocieri în persoană cu CEO-ul Pfizer. Discuţiile private ar fi fost apoi şterse

Europarlamentarul român Cristian Terheş scrie, pe pagina sa de Facebook, că şefa Comisiei Europene este investigată pentru legaturi cu firma Pfizer si contractul de 1,8 miliarde de doze de vaccin.

Aceasta a refuzat să facă publice discuţiile private pe care le-a avut cu CEO-ul firmei Pfizer, fapt pentru care Ombudsman-ul european (echivalentul Avocatului Poporului din România) a pornit o investigaţie împotriva Ursulei von der Leyen.

Contractul dintre Pfizer şi Uniunea Europeană a făcut din UE cel mai mare client din lume al companiei farmaceutice americane, scriau jurnaliştii de la The New York Times în luna aprilie.

Pornind de la acest articol din NY Times, o persoană interesată a cerut Comisiei Europene, pe baza legislaţiei europene privind accesul la informatii de interes public, să-i puna la dispozitie acele comunicări între Ursula von der Leyen si CEO-ul Pfizer, cerere la care Comisia a răspuns că nu deţine respectivele comunicări, deoarece au fost şterse, mai scrie Cristian Terheş în mesajul său.

Ursula von der Leyen a mai fost protagonista unui scandal similar în Germania, când, din calitatea de ministru al Apărarii, a şters informatiile de pe un telefon de pe care a negociat contracte.

“Ne găsim în fața unui scandal de proporții astronomice, unde pe viața, sănătatea și banii europenilor președinta Comisiei Europene negociază în privat, pe persoană fizică, cu firme private achiziționarea de produse medicale pe care, apoi, tot Comisia Europeană și statele membre, prin mecanisme de constrângere gen «Certificatul Verde», le impun oamenilor iar cei care refuză să le primească sunt sancționați”, mai scrie europarlamentarul Cristian Terheş.

Postarea integrală a europarlamentarului român

Comunicatul Ombudsman-ul european: https://www.ombudsman.europa.eu/en/case/en/59777

Articolul din NY Times: https://www.nytimes.com/…/european-union-pfizer-von-der…