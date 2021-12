Florin Cîțu avertizează cu privire la creșterea pensiilor din 2022: Costurile sunt deja mari (SURSE)

Surse din Partidul Național Liberal (PNL) au declarat că președintele formațiunii politice, Florin Cîțu, a vorbit despre creșterea pensiilor în cadrul ședinței BEx PNL. Potrivit surselor, fostul premier a precizat că, în urma unor calcule, cheltuielile pentru creșterea pensiilor vor duce la ”9,5 din PIB, adică ținta alocată în PNRR”.

Președintele liberalilor a mai spus că cifra alocată prin Planul Național de Redresare și Reziliere (PNRR) este, astfel, atinsă.

De asemenea, Florin Cîțu a mai spus că este nevoie de o reformă a sistemului de pensii, în timp ce bugetul pentru pensii va trebui să țină cont de Legea plafoanelor și de Planul Național de Redresare și Reziliență.

”Am făcut niște calcule. Cu cheltuielile pentru cresterea pensiilor plus pensia minima, ne ducem la 9,5 cu cheltuielile sociale din tinta din PNRR. Adică atingem cifra alocată in PNRR. Costurile sunt deja mari, este nevoie de o reformă a sistemului de pensii. Iar la buget, când se face, pentru pensii, trebuie sa tinem cont de legea plafoanelor, dar și de PNRR.”, a spus fostul prim-ministru, Florin Cîțu, potrivit surselor.

Marcel Ciolacu: 100% din ianuarie se maresc pensiile cu 10%

Liderul PSD Marcel Ciolacu a vorbit duminică, 5 decembrie, despre obiectivele sale și ale Guvernului Ciucă. Astfel, acesta a subliniat că pensiile vor crește cu siguranța de la 1 ianuarie.

Declarația lui Marcel Ciolacu a venit în urma unui sondaj Avangarde, care arată că 82% dintre români cred că România nu se îndreaptă în direcţia corectă. Liderul PSD susține că formațiunea sa a acceptat să intre la guvernare din cauza acestei neîncrederi.

„Aceasta cifra a contat cel mai mult in decizia PSD de a intra la guvernare. Se vedea clar ca Romania se indrepta spre dezastru, spre o disolutie a statului chiar. Atunci strangi partidul si iei o decizie: stam pe margine si ne uitam sau intervenim si punem tara pe drumul corect. Ne-am asumat ministerele dificile, Finantele, Munca, Sanatatea si Agricultura.

Urmeaza niste luni grele si cred ca aici domnul Rafila va avea cel mai important rol pentru a gestiona pandemia. Ne trebuie un alt sistem de impulsionare a vaccinarii, neaparat antivirale in farmacii, sa se demonstreze stiintific de ce sunt necesare masurile.

As dori ca oamenii politici sa se abtina si sa lase specialistii sa se pronunte. Cred ca domnul Rafila este cel mai in masura sa spuna cum ar trebui sa arate aceasta lege a certificatului verde. Am vorbit cu oamenii din tarile nordici si au spus ca ei in primul rand au comunicat efectele adverse ale vaccinului, ca lumea sa stie, si asa au ajuns la peste 80% rata.

A fost o neincredere in autoritati la noi, USR a condus execrabil Ministerul Sanatatii si eu sper sa raspunda penal pentru asta, am vazut ca in Franta deja au inceput astfel de actiuni.

Am avut mai multe intalniri cu domnul presedinte Citu si cu domnul premier Ciuca si pare ca vom reusi sa formam o echipa care sa poata face reformele majore la care ne-am angajat in aceasta guvernare. Eu nu sunt mare fan sondaje, romanii o sa hotarasca la vot. Eu nu am un parteneriat cu domnul Iohannis, avem doar o relatie profesionala. Eu sper sa se intre in normalitate si sa nu mai imparta lumea in ciumati, neciumati, vaccinati, nevaccinati”, a declarat Marcel Ciolacu la Antena 3.