Bogdan Hossu, liderul Cartel Alfa, în cadrul unei emisiuni a comentat asupra situației alimentare.

Ce a avut acesta de spus?

Bogdan Hossu a punctat că după părerea sa există o criză financiară în anumite continente care depindeau de anumiți producători de produse alimentare. Aceștia, continuă dânsul, nu ar avea puterea de se susține de unii singuri. Mai departe, Bogdan Hossu enumără câteva exemple de continente de tipul acesta, precum: Asia, Africa. Hossu revine și continuă prin a spune că la nivel intern situația este bună, România fiind capabilă să-și acopere nevoile interne.

“Din punctul meu de vedere există o criză financiară pentru anumite continente care erau dependente de anumiţi producători de produse alimentare, şi care nu aveau susţinere proprie, cum este o parte din Asia, o parte din Africa. Dar în acelaşi timp, cel puţin pentru România, dacă nu facem ca pe vremea lui Nicolae Ceaşescu când exportam totul, avem suficiente produse pentru a acoperi nevoile interne.” a relatat Bogdan Hossu, liderul Cartel Alfa, în emisiunea „Ce se întâmplă”, cu Răzvan Dumitrescu.

Acesta continuă prin a spune că exploatarea și vânzarea de anumite produse nu influențează și prețul produselor respective de la raft, pentru consumatorii casnici. Fenomenul îl explică acesta prin exemplul exploatarii de gaz și prin el revine la alimente, spunând că este același fenomen. El a mai adăugat că nu lipsa de produse ar fi problema, căci acestea există, ci prețul ridicat care depăsește capacitatea cetățeanului de cumpărare.

„Dacă vom exploata gazele din Marea Neagră, nu înseamnă că dacă vom avea gaz va fi mai ieftin la cumpărare pentru utilizatorii casnici sau pentru servicii economice. Dacă va fi vândut la preţul bursei de la Viena, va fi acelaşi lucru. Şi asta se va întâmpla şi la produsele alimentare. În sensul în care nu că nu le avem, că dacă ne uităm în pieţe şi magazine ele există, dar preţul lor depăşeşte cu mult puterea de cumpărare a cetăţeanului şi capacitatea lui de a se aproviziona în aceeaşi cantitate”, a punctat Bogdan Hossu, pentru DC News.

Pensia minimă acoperă puţin peste o treime din cantitatea de bani necesară pentru un trai decent

În declarația sa, Hossu, sindicalist a continuat prin a critica spusele ministrului Agriculturii, Adrian Chesnoiu. Ministrul a avut o declarați conform căreia cumpărăturile cu stomacul gol nu sunt benefice deoarece acestea ne vor stârni să cumpărăm diverse lucruri inutile. Sindicalistul a continuat prin a spune că problema reală ar fi faptul că puterea de cumpărare a cetățeanului a ajuns să scadă cu 30%. Acesta a invocat datele furnizate de către INS spunând că banii resimțiți din partea pensiei minime nu pot să suțină prețul coșului minim.

“Am văzut că lumea începe să îşi reducă cantitatea de produse pe care le achiziţionează. Iar ideea că asta ar fi bine, sau să mergem după ce am mâncat la piaţă, ca să nu cumpărăm lucruri mai puţin necesare, nu este cea mai fericită comparaţie pentru zilele noastre. În fapt, puterea de cumpărare a cetăţeanului a scăzut cu 30%. Coşul minim pentru un trai decent în luna martie, conform datelor furnizate de INS, şi încă nu are tot impactul legat de creşteri, pentru că facturile vin cu întârziere, arată că are un cost de 2848 lei net. Asta ar duce la un salariu minim brut de 4600 lei. Faţă de 2550 lei, este evident că diferenţa e substanţială. Faţă de o pensie minimă de 1000 lei, diferenţa este extraordinar de mare. Asta arată că pensia minimă acoperă puţin peste o treime din cantitatea de bani necesară pentru un trai decent”, a concluzionat Bogdan Hossu.