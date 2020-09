În acest context, economistul Adrian Câciu vine cu noi lămuriri. Acesta scoate la iveală o ultimă declarație făcută de ministrul de Finanțe, Florin Cîțu, potrivit căreia bugetul ar putea ”face față acestor majorări”.

Acest lucru se întâmplă la scurt timp după ce ministrul susținea că bugetul de stat nu poate suporta majorarea pensiilor cu 40%.

”Bomba zilei vine de la răspunsul dat de către ministrul finanțelor referitor la creșterea punctului de pensie cu 40% în contextul modificării rectificarii bugetare în Parlament.

Intr-un interviu acordat Europa FM ieri, întrebat fiind ce va face dacă modificările la rectificarea bugetară referitoare la dublarea alocațiilor, cresterea pensiilor si creșterea salariilor profesorilor vor trece de parlament, ministrul finantelor a spus clar și fără echivoc: „bugetul face față acestor majorari”.

Nu mai întreb de ce nu le-a facut, va invit sa urmăriți interviul(este pe pagina lui de Facebook) si să trageți concluziile: Nu s-a vrut nu ca nu s-a putut!

A se urmari de la minutul 16.30”, scrie Adrian Câciu, pe pagina personală de facebook.

Florin Cîțu dă vina pe PSD

De cealaltă parte, Florin Cîțu susținea în urmă cu câteva zile că haosul fiscal din România este doar rezultatul guvernării PSD. În opinia ministrului de la Finanțe, social democrații au distrus economia țării într-un timp extrem de scurt.

„Guvernarea PSD – taxe mari, haos fiscal, inflatie mare si dobanzi mari. In guvernarea PSD Romania conducea trei topuri ale rusinii- cea mai mare inflatie din UE, cele mai mari dobanzi si cel mai mare deficit. Nu exista alt guvern in istoria Romaniei moderne care sa fi DISTRUS o economie intr-un timp asa de scurt. PSD -ul lui Dragnea/Ciolacu a facut-o.

Guvernarea socialisto-comunista din perioada 2017-2019 a avut parte de un context economic international favorabil. A preluat o economie nationala care avea o crestere economica puternica. Si-a batut joc de acest context si a luat masuri DOAR impotriva dezvoltarii economiei si a sectorului privat.

PSD a modificat codul fiscal de aproape 1000 de ori in cei trei ani de guvernare. A supraIMPOZITAT contractele part time (socialistii te taxeaza si pentru ce nu ai castigat), a suprataxat consumul de combustibil, a introdus TVA defalcat si OUG 114 prin care a IMPOZITAT cam toate sectoarele din economie.

In guvernarea PSD Romania a crescut deficitul bugetar desi restul tarilor din UE il reduceau. Aproape jumatate din tarile membre UE au trecut la surplus bugetar in timp ce PSD isi batea joc de finantele Romaniei. DOAR PSD a guvernat IRESPONSABIL in UE si a distrus echilibrele macroeconimice ale Romaniei.

Preturile au explodat in guvernarea PSD. Rata inflatiei a crescut de la 0% la 5.4%. A fost CEA MAI MARE RATA A INFLATIEI din UE aproape 3 ani la rand!!!

Inevitabil, in guvernarea PSD au explodat si dobanzile. In timp ce scadeau in toata EUROPA, chiar si in GRECIA, in Romania PSD le creestea. De la aproape 0% la aproximativ 4% pentru ROBOR.

PSD inseamna pentru romani taxe mari si multe, inflatie mare si dobanzi mari. Nu conteaza cine conduce PSD intotdeauna vor CRESTE taxele, dobanzile si preturile”, scria Cîțu pe facebook.