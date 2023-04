Liderul AUR, George Simion, a fost acuzat de fostul ministru al Apărării din Moldova, Anatol Șalaru, că s-ar fi întâlnit și ar fi discutat cu un membru al Serviciul de Securitate al Rusiei (FSB), Marc Tcaciuc.

George Simion, acuzat că a colaborat cu agenții ruși

În apărarea sa, agentul rus susține că nu a avut niciun fel de discuție cu George Simion.

„Prieteni, lucrurile stau în felul următor: în data de 27 martie, fostul deputat şi parlamentar, fost ministru al Apărării din Republica Moldova, Anatol Şalaru, a dat un lung interviu publicaţiei româneşti „În linie dreaptă”.

În acest interviu face o lungă caracterizare a colegului său, cunoscutul unionist , politicianul George Simion, preşedinte al Alianţei pentru Unirea Românilor, sau, pe scurt, al partidului AUR, cunoscut sub acest acronim şi în România, şi în Republica Moldova.

Anatol Şalaru, invocând informaţiile serviciilor moldoveneşti SIB, l-a acuzat pe Simion de faptul că este agent al serviciilor speciale din Rusia. O, Doamne, ce ştire senzaţională! Faptul că unioniştii moldoveni sau români se subordonează anumitor servicii secrete, toate astea sunt lucruri vechi care-şi au rădăcinile încă din timpul Uniunii Sovietice.

Însă, Anatol Şalaru confirmă în dezvăluirile sale faptul că George Simion s-a întâlnit şi se întâlneşte frecvent cu Mark Tkacyuk, iar Mark Tkacyuk este omul serviciilor speciale ruseşti.

Această ştire senzaţională s-a diseminat instantaneu în mass-media, căpătând noi şi noi detalii, şi se pare că Mark Tkachyuk nu este doar reprezentantul serviciilor speciale ruseşti, ci şi cetăţean al Federaţiei Ruse. Deci, dacă e cetăţean, datoria de cetăţean îl obligă să ajute serviciile speciale.

Cam asta e logica. Uimitor este faptul că în dosar au intervenit şi serviciile speciale din Ucraina, iar George Simion face un comentariu lung şi confuz într-un interviu.”, a menționat membrul FSB.

Agentul rus neagă întâlnirea cu George Simion

Marc Tcaciuc neagă faptul că s-ar fi întâlnit sau ar fi discutat cu liderul AUR, George Simion.

„Şeful Serviciilor Secrete SIB din Republica Moldova, Mihail Balan, la care face referire Anatol Şalaru, refuză să comenteze şi să confirme toate aceste lucruri, dar nimeni, nici măcar o dată, nu m-a contactat pentru a comenta această situaţie. Nici „În linie dreaptă”, nici Deutsche Welle, nici Realitatea, nici alte zeci de publicaţii. Nimeni!

Pentru că, cumva, din anumite motive, care sunt foarte multe, nu sunt şi nu am fost nici cetăţean rus, nici reprezentant al serviciilor speciale ruseşti, nu m-am văzut şi nu am discutat niciodată cu unionistul cunoscut George Simion. În data de 31 martie am depus o declaraţie la Inspectoraul General de Poliţie.

Declaraţia mea includea un link cu interviul domnului Şalaru, declaraţie în care arătam că acest interviu nu reprezintă o simplă bârfă la adresa mea; acest interviu conţine acuzaţii efective la adresa mea, cum că am comis o infracţiune deosebit de gravă împotriva Republicii Moldova, şi anume este vorba de trădare de ţară.

Am subliniat că acţiunile domnului Şalaru conţin o încălcare gravă a Codului de infracţiuni, prin urmare am solicitat organelor de drept să-l tragă pe domnul Şalaru la răspundere pentru întreprinderea de acţiuni nelegale, în conformitate cu legislaţia în vigoare în ţară”, a declarat Marc Tcaciuc.

Reacția lui Antol Șalaru

Reacția fostului ministru al Apărării din Moldova, Anatol Șalaru, nu a întârziat să apară după ce Marc Tcaciuc a făcut aceste declarații.

„Aţi văzut vreodată un agent care a confirmat ceva?”, a spus fostul ministru al Apărării din Moldova, Anatol Șalaru.

Ce spune George Simion?

De asemenea, George Simion a mărturisit că îl va da în judecată pe fostul ministru al Apărării din Moldova, Anatol Șalaru, pentru calomnie.

„Eu cer servicilor de informații românești, legat de persoana mea, legat de toate persoanele de la nivelul conducerii AUR, legat de toți politicienii cu funcții de conducere în România în momentul acesta, să spună cine sunt agenți străini.

Îi rog să facă această cercetare și să iasă public. Parcă sunt un James Bond, cum mergeam eu la 23 de ani să intru să relaţionez cu cele mai tari servicii secrete”, a spus liderul AUR, luni seară, la Antena 3,