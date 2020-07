Fostul președinte Traian Băsescu a făcut un anunț care a șocat întreaga opinie publică. El a spus duminică seara la România TV că ar vrea să i se facă vaccinul anti-coronavirus.

„Daca va fi Romania aleasa sa fie si ea participanta la testare, eu ma ofer sa mi se faca si mie vaccinul asta. Uite, Catarama o sa vina sigur langa mine daca mergem la testare (rade), sunt convins că destui medici vor accepta”, a declarat Traian Băsescu.

El a atacat autoritățile, susținând că acestea au greșit din punct de vedere psihologic în relația cu populația și că și-au pierdut credibilitatea.

‘Trebuia foarte mult tact in relația cu populația, s-a greșit din punct de vedere psihologic. Ne-am amăgit cu testări foarte puține în faza inițială și raportam niște cifre pentru care ne invidia orice țară, dar noi nu spuneam ca nu-i testam pe cei băgați în carantină, decât în a 14-a zi. Modul extrem de brutal în care s-au dat amenzi la populație, în mediul rural, armata nu a dat nicio amenda, acolo nu se respecta nimic, era no man’s land’ în mediul rural”, a spus fsotul șef al statului.

Fostul președinte a mai spus la România TV susținând că epidemia de coronavirus a scăpat de sub control.

„Ce este cert este ca suntem in fata unei pandemii scapate de sub control. A fost scapata de sub control sub 3 aspecte. Primul si cel mai important modul in care a fost gestionata pandemia in prima parte. Va dau un exemplu, sunt un sustinator al carantinei, dar e o prostie, trebuie sa fii stat fara minte sa bagi oameni in carantina 14 zile in loc sa-i trimiti in caratina pana cand afla rezultatul testului si pe urma sa le dai drumul daca sunt sanatosi. Numai niste tampiti tin oamenii 14 zile in regim de carantina fara sa le faca testarea. Asta a creat o imagine ingrozitoare despre carantina, o imagine de parca e puscarie”, a spus Băsescu