Fostul președinte Traian Băsescu nu a mai rezistat și a dat de pământ cu autoritățile române. El a avut o declarație dură la România TV susținând că epidemia de coronavirus a scăpat de sub control.

„Ce este cert este ca suntem in fata unei pandemii scapate de sub control. A fost scapata de sub control sub 3 aspecte. Primul si cel mai important modul in care a fost gestionata pandemia in prima parte. Va dau un exemplu, sunt un sustinator al carantinei, dar e o prostie, trebuie sa fii stat fara minte sa bagi oameni in carantina 14 zile in loc sa-i trimiti in caratina pana cand afla rezultatul testului si pe urma sa le dai drumul daca sunt sanatosi. Numai niste tampiti tin oamenii 14 zile in regim de carantina fara sa le faca testarea. Asta a creat o imagine ingrozitoare despre carantina, o imagine de parca e puscarie”.

Președintele și-a îndreptat atacul împtriva lui Raed Arafat.

„Celula de trio do-re-mi cu Arafat, Interne, Sanatate, la cum s-a discreditat aceasta echipa nu mai poate fi credibila in fata populatiei”, a spus fostul șef al statului. „De data asta nu o să mai meargă cu parul, va trebui convinsă populația să poarte mască, să evite aglomerațiile”, a susținut Traian Băsescu.

În acest moment, numărul cazurilor active de COVID-19 este, în prezent, de peste 10.000 dintr-un total de aproape 37.500 diagnosticate de la debutul epidemiei în România.

în ultimele zile, a crescut proporția persoanelor infectate la suta de mii de locuitori – 42, astăzi. Raportarea făcută la prânz indică 767 de noi cazuri, un nivel, din nou, foarte ridicat, chiar dacă nu s-a mai atins recordul de ieri. Trebuie spus că la ATI, sunt, în prezent, 286 de pacienți, un număr comparabil cu vârful atins pe 22 aprilie, când erau 288 de cazuri grave. Bucureștiul, Suceava și Brașovul figurează cu cele mai multe persoane confirmate cu noul coronavirus, dar și Galațiul, Prahova sau Dâmbovița înregistrează creșteri importante în cifrele anunțate de autorități.