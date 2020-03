„Astazi, Biroul Permanent Municipal Craiova a aprobat, in unanimitate, candidatura mea la Primăria Craiovei.

Am fost foarte onorata sa constat, in urma sondajului de opinie realizat, ca locuitorii orasului considera ca am fost cel mai bun primar de dupa revolutie si ca un procent foarte mare dintre ei isi doresc sa revin ca primar.

Le multumesc pentru incredere, atat lor cat si colegilor mei, si ii asigur ca, in urmatorii patru ani, voi depune toate eforturile pentru ca toti cetatenii sa se regaseasca in proiectele primariei!

In perioada imediat urmatoare voi prezenta echipa si programul cu care vin la primarie, cu o lista de investitii necesare nu doar pentru ridicarea gradului de confort, ci si pentru a avea cel mai frumos municipiu resedinta de judet din Romania!”, a spus Lia Olguța Vasilescu, după cum a anunțat Claudiu Manda pe pagina sa de Facebook.

Ce a realizat Lia Olguța Vasilescu în mandatul 2012-2016

• Reabilitare Gradina Botanica

• Stadion nou si echipa de fotbal la Craiova

• Reabilitare Parc Nicolae Romanescu

• Reabilitare Teatrul de Vara

• Reabilitare Centrul vechi

• Investitii masive in sanatate. Primul spital construit dupa 1990 in afara Capitalei

• Investitii de peste 10 milioane de euro in scolile din Craiova

• Locuri de joacă în toate cartierele și grădinițele Craiovei

• Adăpost canin

• Reabiltare Teatru Colibri

• Reabilitare Cămin Persoane Vârstnice

• Casetare Canal Cornițoiu, fonduri – 2 mil. euro

• Extindere retele de alimentare cu apa si canalizare in Craiova

• Parcare Subterană

