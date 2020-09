Parlamentarii din Comisiile de buget au abrogat, miercuri, la propunerea PSD, articolul din rectificarea bugetară potrivit căruia punctul de pensie se majorează cu 14%, în acest fel rămânând în vigoare legea sistemului public de pensii care prevede majorarea acestuia cu 40%.

Articolul potrivit căruia punctul de pensie se majorează cu 14% a fost abrogat, astfel parlamentarii au decis „menţinerea valorii punctului de pensie, aşa cum este prevăzut în lege, la valoarea 1.775 lei, în scopul păstrării calendarului privind majorarea punctului de pensie până la intrarea în vigoare în integralitate a legii referitoare la sistemul public de pensii”.

Majorarea salariilor de bază pentru personalul didactic de predare

Comisiile au mai adoptat un amendament, propus tot de PSD, prin care se majorează sumele repartizate UAT-urilor cu 1 miliard de lei, iar pentru municipiile reşedinţă de judeţ se alocă suplimentar 500 de milioane de lei, care urmează să fie repartizaţi în mod egal, indiferent de culoarea politică a administraţiei locale.

Printr-un alt amendament adoptat, comisiile au alocat suplimentar 5,635 milioane de lei, în bugetul Camerei Deputaţilor, pentru a achiziţiona echipamente necesare dotării birourilor parlamentare din teritoriu, la schimbarea legislaturii.

Parlamentarii au alocat, de asemenea, o sumă suplimentară de 67 milioane de lei pentru Ministerul Agriculturii, sumă destinată finanţării Programului de realizare a sistemului naţional antigrindină şi de creştere a precipitaţiilor.

Tot în şedinţa de miercuri, comisiile au decis majorarea salariilor de bază pentru personalul didactic de predare, aşa cum este prevăzut în lege, adică din acest an.

”Părinții și bunicii noștri să se bucure de pensiile lor”

Fostul ministru PSD al Muncii, Marius Budăi, a declarat în ședința comisiei că dacă Guvernul va crește salariul minim și va angaja 2 milioane de oameni vor putea susține creșterea pensiilor cu 40%.

”Dragi colegi liberali, avem peste 2 milioane forță de muncă neocupată. Creați locuri de muncă. Vom avea contribuții mai mari. Creșteți și salariul minim și ultima soluție pe care noi PSD o dăm, recuperați arierartele care au crescut cu peste 10 miliarde în acest an. Sumele deci sunt asigurate. Votați acest amendament astfel încât părinții și bunicii noștri să se bucure de pensiile lor”, a spus Budăi.

Și fostul ministru al Finanțelor, Eugen Teodorovici a interveni la dezbaterile din comisii.

”Ca fost ministru de Finanțe spun că se pot găsi resurse și această lege poate fi aplicată”, a declarat Teodorovici.

”Impactul acesta este nesuportabil”

Deputatul USR, Claudiu Năsui, a fost singurul parlamentar care a votat împotriva amendamentelor impuse de PSD, în condițiile în care liberalii nu au participat la ședință. Strategia PNL a fost să lipsească de la lucrările comisiei pentru a nu asigura cvorumul de ședință astfel încât să nu se țină comisia. Au lipsit și parlamentarii PMP și UDMR, însă în cele din urmă PSD a reușit să strângă suficienți parlamentari astfel încât să se desfășoare lucrările comisie.

”Nu cred că e un șoc pentru nimeni că toți economiștii din România consideră că impactul acesta este nesuportabil. Dacă ne uităm foarte puțin avem deja un deficit de 4,7% în iulie și e preconizat să ajungă aproape de 10%. Țara aceasta nu o să poată plăti aceste pensii decât într-un singur mod.

Nicio țară din lume nu a crescut cu 40% de o lună la alta fără să fi găsit o resursă de aur, de petrol. Ce se va întâmpla dacă legea va intra în vigoare: împrumuturi masive pe piețele interne sau externe. Acest amendament nu are cum să se transforme în ceva bun pentru România”, a declarat Năsui, la lucrările comisiei.

”Modificările nu au impact asupra asupra deficitului bugetar”

Economistul Adrian Câciu explică faptul că modificările aduse nu modifică deficitul public.

”Modificările aduse în Comisiile de Buget Finanţe din Parlament la ordonanţele de rectificare a bugetului de stat , respectiv bugetul asigurărilor sociale de stat NU MODIFICĂ DEFICITUL PUBLIC estimat prin rectificare aprobată de guvern şi nici plafoanele soldului nominal ale BGC.

Fac această precizare pentru că este vizată inclusiv creșterea punctului de pensie cu 40% și creşterea salariilor profesorilor. Absolut toate sumele necesare se finanțează din redistribuiri în cadrul BCG, deci mă aștept ca cei care vor spune că se aruncă bugetul în aer şi/sau creşterea deficitului sau/şi creşterea datoriei publice să citească mai atent dacă avem impact suplimentar sau nu.

”Vom vedea la votul din plen ce se va decide”

Repet, aplicarea legilor în vigoare nu au impact suplimentar pe deficit şi datorie peste ce s-a asumat prin rectificare! Evident, vom vedea la votul din plen ce se va decide. Nu pot trece aceste modificări doar cu votul PSD care nu are majoritate.

Pentru cei care întreabă de unde bani de pensii în anul 2021 le răspund:

1. Peste 6 milioane salariați aflați în plată. Contribuţii aferente.

2. Forta de muncă neocupată în prezent: peste 2 milioane de persoane. Creați locuri de muncă, se plătesc salarii, se plătesc contribuții. Faceți măcar 200.000 locuri de muncă pe an. Soluții am mai prezentat.

3. Legați stimulii de inserție de creșterea salariilor și pe cale de consecință contribuții mai mari (nu stimul pt. salariul minim cum e acum).

4. Creșteti salariul minim, pentru că acum este sub erodarea dată de inflație.

5. Recuperați arieratele care au crescut cu peste 10 mld de lei în acest an, ajungând la peste 25 mld lei.

6. Creşteţi gradul de colectare şi diminuaţi evaziunea fiscală

Din cele 6 puncte vă vin suplimentar la BGC minim 40 miliarde lei!”, a scris Câciu miercuri pe Facebook.

