El ar putea să îi locul lui Dacian Cioloș la șefia USR! A amenințat că își dă demisia

Vicepreședintele USR, Cătălin Drulă, a declarat că este dispus să preia conducerea partidului dacă actualul președinte, Dacian Cioloș, va demisiona. El a venit la B1 TV cu mai multe acuzații la adresa lui Dacian Cioloș.

Fostul ministru al Transporturilor spune că USR și PLUS au avut structuri diferite, lucru ce s-a văzut și la fuziunea celor două partide. În timp ce USR a avut o structură democratică, PLUS a avut o structură ierarhică, spune Cătălin Drulă, adăugând că Dacian Cioloș s-a adaptat mai greu.

Vineri seara, el a criticat modul în care președintele USR conduce formațiunea, subliniind că ”o probă de leadership autentic e să aduni energii, nu să dezbini”.

Referitor la programul politic prezentat joi seara, fostul ministru al Transporturilor spune că este șocat de modul în care Dacian Cioloș a decis să îl prezinte.

”A pus în termeni ultimativi această nouă viziune a partidului care s-ar externaliza. A fost destul de șocant acest moment și pentru mine. Sper ca weekendul să fie un sfetnic bun pentru președintele nostru”, a spus Cătălin Drulă.

Cătălin Drulă, pregătit pentru funcția de președinte USR

Vicepreședintele USR a fost întrebat dacă mai vede în Dacian Cioloș un lider, iar acesta a răspuns că a văzut în anul 2016. De asemenea, el spune că ar prelua funcția de președinte USR dacă Dacian Cioloș și-ar da demisia.

„Dacă va fi nevoie, voi prelua partidul și îmi voi face datoria”, a spus Drulă.

Dacian Cioloș, despre demisie

Înainte de ședința Biroului Național, Dacian Cioloș a propus un program pentru perioada 2022-2024. Acest program prevede o serie de reforme interne, precum schimbarea statutului, schimbarea secretarului general și numirea acestuia prin concurs, diminuarea puterii Biroului Național prin externalizarea deciziilor și oprirea excluderilor pe motiv de „delict de opinie”.

„Voi cere votul colegilor din BN pe acest program în ședința de luni. Este un plan cu acțiuni de strategie externă, dar și cu măsuri de coerență internă, toate cu propuneri și termene clare de implementare”, le-a transmis Dacian Cioloș, liderilor USR.

Dacian Cioloș a precizat că își dă demisia dacă programul propus de el nu va fi acceptat, spun surse din partid pentru Digi24.

Cu toate acestea, președintele USR a declarat în cursul zilei de vineri că nu este adevărat că ar fi spus că își dă demisia.

Preşedintele formaţiunii politice, Dacian Cioloş, îşi acuza unii colegi de răspândirea unor ştiri false. Mai exact, Cioloş spune că nu are de gând să plece din partid şi nici să-şi facă grupuri separate în Parlament sub denumirea PLUS.

Totuşi, el admite că a existat o discuţie, la şedinţa de joi seara, pe tema separării grupurilor parlamentare. În plus, liderul USR i-a îndemnat pe colegii săi să se gândească la măsurile de reformă şi să vină cu amendamente argumentate, în loc să genereze tensiuni prin răspândirea de dezinformări.

“Este o dezinformare. Nu e adevărat, nu plec din partid. Câtă vreme partidul poate evolua şi se poate dezvolta, nu plec.

Şi mai bine ar face colegii să se gândească la măsurile de reformă pe care le-am propus, să vină cu amendamente argumentate, sa dezbată conţinutul lor, decat să răspândească ştiri complet false”, a declarat Dacian Cioloş, potrivit News.ro.