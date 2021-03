Bombă în politică! Cine i-ar putea lua locul lui Iohannis la Cotroceni

Președintele Klaus Iohannis își exercită în prezent ultimul său mandat de la Cotroceni, așa că în curând, cineva îi va lua locul. Dan Barna a făcut o serie de precizări cu privire la viitorul țării, dar și cu privire la un potențial candidat.

Mai exact, liderul USR a precizat că nu este exclusă candidatura primarului Timișoarei, Dominic Frtiz, la alegerile prezidențiale care vor avea loc în 2024. Întrebat dacă l-ar veddea pe Dominic Fritz candidat la prezidențiale, Dan Barna a fost destul de clar.

„Dacă dorește să participe la această cursă, nu văd nici o problemă. Asta vă spun”, a declarat liderul USR.

Totodată, Barna a vorbit și despre activitatea primarului Timișoarei. Potrivit acestuia, Dominic Fritz este un primar valoros, care are tot viitorul în față.

Cine îi ia locul lui Klaus Iohannis

„Dominic, ca și ceilalți colegi primari, colegi ministri sau cei din Parlament, sunt toți oameni care pot să-și asume și au anvergura de poziții de candidatură ale partidului. Dominic este unul dintre oamenii de la care, pe termen lung, eu am așteptări foarte mari, în ce privește anvergura. Este un primar valoros, este un om competent, este un om cu charismă, deci are, repet, la fel ca mulți alți colegi din USR și din PLUS, viitorul în față”, a adăugat Dan Barna.

Dan Barna a mai adăugat că ar putea participa și el la alegerile prezidențiale pentru a doua oară, însă rămâne de văzut ce va decide în final.

„Dacă acest Guvern va performa și va face acele reforme de care avem nevoie și pe care le-am dorit, evident că și eu voi fi într-o poziție bună, în ochii colegilor, pentru o candidatură la prezidențiale”.

De menționat este faptul că, după ce a câștigat alegerile locale din Timișoara, Dominic Fritz a fost întrebat dacă se gândește să candideze la prezidențiale. Atunci, primarul Timișoarei a declarat că nu exclude nimic.

„În viața mea nu exclud nimic și până acum mi-a prins bine. Dacă m-ați fi întrebat acum 3 ani dacă am de gând să candidez la Primăria Timișoara, aș fi spus că nu, că prioritatea mea este să fac jobul pe care îl fac acum, dar nici n-am exclus. Asta nu înseamnă că mă gândesc la așa ceva”, a răspuns primarul ales al Timișoarei.