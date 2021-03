Europarlamentarul Chris Terhes susţine că USR-PLUS ar avea un plan împotriva PNL: “Ordinul pe care l-au primit reprezentantii USR-PLUS din toate ministerele este de a gasi mizerii facute de liberali in perioada Guvernului Orban, pentru a putea compromite PNL… Daca vor vota si desfiintarea SIIJ, liberalii vor fi parjoliti pe capete”.

Capcana din spatele desfiinţării SIIJ

Cei de la USR-PLUS ar vrea compromiterea PNL pentru a-i lua votantii. Cel puţin asta susţine europarlamentarul Chris Terhes, cel care a intrat în Parlamentul European pe listele PSD deşi el aparţinea de PNŢCD.

“Obiectivul USR-PLUS este compromiterea PNL pentru a-i lua votantii. Ultimul sondaj CURS confirma acest lucru!

Vad ca multi se mira pe internet de faptul ca increderea in PNL este in scadere iar cea in USR-PLUS este in urcare, conform sondajului CURS dat publicitatii pe 28.02.2021.

Ce nu s-a prea spus in spatiul public, dar se cunoaste in mediile politice, este faptul ca obiectivul USR-PLUS este de a compromite PNL-ul pentru a le prelua din votanti.

Daca va uitati pe segmentarea votantilor in functie de simpatiile politice veti constata ca USR-PLUS, pentru a creste, nu mai are de unde lua votanti decat de la PNL. Ca sa poata lua acesti votanti trebuie sa compromita PNL-ul.

Acesta e motivul pentru care, de cand a inceput sa guverneze actuala guvernare, vedeti constante atacuri ale USR-PLUS la PNL.

Azi, de exemplu, a fost atacat Rares Bogdan de catre deputatul USR Emanuel Ungurean. Ungureanu a devoalat ca firma lui Rares Bogdan s-a imbogatit cu contracte grase de publicitate facute cu diverse spitale.

“Spitalele Romaniei au fost jefuite crunt in ultimii ani. […] Prin aceasta firma Rares Bogdan a mancat bani frumosi de la mai multe institutii de stat printre care si de la Spitalul Judetean Cluj. […] De aceea ataca Rares Bogdan pe unde poate conducerea USR si ministri USR-PLUS din actualul guvern, pentru ca le-am inchis robinetul cu bani si le dam afara managerii de spitale care ii umpleau de lovele”, a spus Ungureanu.

https://www.facebook.com/deputat.emanuelungureanu/posts/3715144068599488

Postarea deputatului USR Emanuel Ungureanu e doar o prima sarja contra lui Rares Bogdan.

Surse convergente din Guvern sustin ca ordinul pe care l-au primit reprezentantii USR-PLUS din toate ministerele este de a gasi mizerii facute de liberali in perioada Guvernului Orban, pentru a putea compromite PNL-ul.

Intreband unii dintre functionari daca sa se uite si la eventuale mizerii facute in perioada guvernelor PSD, cei de la USR-PLUS au spus ca nu-i intereseaza decat mizeriile din perioada PNL.

Daca vor vota si desfiintarea SIIJ, liberalii vor fi parjoliti pe capete, indiferent daca sunt sau nu vinovati.

Nu ca PNL-ul nu ar merita ce i se intampla, pentru ca singuri si-au facut-o liberalii.

Am scris cele de mai sus ca sa ramana scris ce are sa se intample cu PNL”, a spus Terheş.