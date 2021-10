Adevărul despre medicamentul anti-COVID! Un cunoscut profesor avertizează: Poate provoca mai multe mutații

Într-un articol pe forbes.com, fostul profesor la Școala de Medicină Harvard, William A. Haseltine, a precizat că materialele necesare pentru medicamentul Molnupiravir este în jur de 2.50 de dolari per tratament. Fostul profesor a aflat de acest preț după ce a investigat mai mulți furnizori din India.

William A. Haseltine mai spune că prețul total per tratament, pe piețele nereglementate, nu ar trece de 20 de dolari. În acest preț intră costurile de producție și un profit modest pentru toți intermediarii dintre producător și pacient.

Prețul este unul extrem de mic în comparație cu Molnupiravir-ul celor de la Merck/Ridgeback, notează fostul profesor care spune, totodată, că prețul pentru acesta este aproximativ 700 de dolari.

Având în vedere că ingredientul a fost descoperit la universitățile din Statele Unite ale Americii, iar costul cercetărilor a fost suportat din bani federali, acesta ar urma să fie cumpărat, în primă instanță, tot de către stat.

Un plan estimativ

William A. Haseltine a continuat prin a face o rezonabilă proiecție a costurilor. Tratarea a 100 de milioane de americani în următorii doi sau trei ani cu un medicament de 700 dolari, ar costa contribuabilii americani suma de 700 miliarde de dolari.

Pe de altă parte, fostul profesor de la Harvard spune că dincolo de costul de acțiune al medicamentelor în sine, oamenii riscă să plătească o altă ”taxă periculoasă”, referindu-se la crearea mai multor variante virale.

”Molnupiravir, la fel ca SARS-CoV-2 în sine, este un schimbător de formă literal, care oprește replicarea virală printr-un proces numit mutageniză letală.”, explică William A. Haseltine.

Mai întâi, medicamentul îl păcălește pe SARS-CoV-2 să-l folosească pentru a se replica. Apoi, după începerea procesului de replicare, molnupiravirul introduce erori în codul genetic al virusului. Numit tautomer, medicamentul ia două forme, una care seamănă foarte mult cu uracilul (U) și cealaltă citozină (C). Odată ce este recopiată, polimeraza de replicare dezvoltă mutații de tranziție, unde o nucleotidă U este convertită într-un C și un C în U.

Cum s-ar putea forma noi variante

Fostul profesor la Harvard aduce în prim plan problem concentrațiilor suboptime. William A. Haseltine spune că acestea ar putea, de asemenea, să suprasolicite crearea de variante virale, introducând o mulțime de mutații care nu sunt destul de suficiente pentru a opri replicarea, dar sunt suficiente pentru a schimba drastic modul în care operează SARS-CoV-2, fie transmisibilitatea acestuia, stabilitate sau virulență.

”Deși luăm în considerare costurile monetare ale medicamentului, nu putem trece cu vederea costurile evolutive ale introducerii unui mutagen atât de puternic în mediul nostru Covid-19. FDA ar trebui să asigure siguranța medicamentului înainte de aprobare și să insiste asupra unei contabilități complete a tuturor datelor privind potențialul medicamentului de a supraîncărca variantele virale.”, spune acesta.

În final, fostul profesor de la Harvard spune că posibilitatea unui nou medicament care să îndepărteze cele mai grave simptome ale Covid-19 este într-adevăr o știre binevenită, dar trebuie, totuși, ”să ne întrebăm dacă costul financiar și riscul noilor variante sunt un preț pe care suntem dispuși să îl plătim.”