Florin Cîţu s-a declarat bucuros când a aflat că social-democrații au renunțat la promisiunea lor de a majora pensiile românilor cu 40%. Liberalul a explicat că o creștere așa mare nu se poate face, momentan.

„Toţi vrem să creştem pensii, toţi vrem ca oamenii să trăiască mai bine, de aceea am susţinut această creştere cu 10% a pensiilor şi am fost foarte plăcut surprins când social-democraţii au înţeles că promisiunea lor de 40% nu se poate face. Nu vreau să ajungem în această situaţie, să fie astăzi o promisiune de 11%, discutăm şi arată pe hârtie că nu se poate ajunge acolo”, a spus președintele Partidului Național Liberal.

Cîțu, despre creșterea pensiilor din 2022: Dacă există spaţiu fiscal o voi susţine

Întrebat de jurnaliști dacă pensiile se vor majora în 2022, Florin Cîţu a răspuns: „Nu cred că se poate face anul acesta o majorare, dar dacă există spaţiu fiscal o voi susţine.”

„Dacă putem să creştem pensiile anul acesta şi să rămânem în deficit de 5,84, sunt de acord deşi eu cred că în condiţiile de astăzi, cu inflaţia şi dobânda mare ar trebui să fim mai ambiţioşi pe partea de deficit. Doar aşa poţi să scazi şi inflaţia şi dobânzile. Trebuie să ne gândim la toţi românii care au credite şi la cei care investesc, care iau împrumuturi şi investesc, că şi ei vor fi afectaţi”, a adăugat acesta.

Declarația lui Florin Cîțu vine în contextul în care Lia Olguța Vasilescu declarase că de la 1 mai se va renegocia majorarea pensiilor cu oficialii de la Comisia Europeană.

„Noi am precizat încă de când am intrat la guvernare, din primele ședințe ale coaliției, faptul că PSD-ul sub nicio formă nu renunță la legea 127, că dacă se pune această problemă noi nu vom intra la guvernare, s-a acceptat să fie doar câteva modificări, am venit cu varianta de 40% care ar trebuii să se dea de la 1 ianuarie 2022, din păcate însă nu s-a putut face această aplicare până nu se fac niște calcule.

Pentru că un domn de la USR, domnul Ghinea, care nu avea nicio legătură cu legea pensiilor, habar nu avea despre nimic, a pus în PNRR, fără niciun fel de dezbatere publică, fără să aflăm vreunul dintre noi, din România, că se urmărește așa ceva, că procentul din PIB nu poate să depășească 9,4%, atenție, cu altă corectare din legea respectivă, cu tot cu pensiile speciale. Media Uniunii este 13%. Nu ne uităm la Grecia care are 18% din PIB, dar ne uităm la Portugalia care are 16% și care are o economie similară cu a noastră.

Iarăși o chestiune important de punctat. Nu se modifică formula de calcul a pensiei. Vreau să știe toți românii că legea pensiilor 127 nu s-a aplicat până acum în România!”, a spus Lia Olguța Vasilescu la Antena 3.