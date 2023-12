Directorul general al TAROM, Bogdan Popescu, a demisionat la numai două luni după ce a fost numit în funcție, în octombrie 2023. Informația a fost confirmată vineri, pe 29 decembrie, de surse sindicale. Acestea au precizat că demisia le-a fost confirmată de membrii Consiliului de Administrație al companiei, notează Agerpres.

Surse oficiale au precizat pentru PRO TV că acesta le-a transmis foștilor colegi un mesaj în care îi informează că ”în perfect sincron cu echipa de conducere”, a decis să lase ”la latitudinea Consiliul de Administrație numirea la începutul anului viitor a unui nou Director General, care să continue proiectele începute și să conducă compania în noua perioadă a redresării și restructurării”.

Bogdan Popescu nu a menționat motivul pentru care a luat această decizie.

Săptămâna trecută, ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a declarat, în Parlament, că are încredere în Bogdan Popescu că va reuşi să repună „pe picioare” compania. Oficialul a adăugat că „în 2024 vor fi semne pozitive economic în ceea ce priveşte TAROM”.

La mijlocul lunii decembrie, TAROM a finalizat negocierile privind achiziționarea a două aeronave noi Boeing 737 Max. Joi, 28 decembrie, conducerea companiei a semnat Scrisorile de Intenție pentru viitoarele contracte de leasing. Prin securizarea celor două aeronave, toate condițiile impuse de Comisia Europeană pentru aprobarea ajutorului de stat pentru restructurare vor fi îndeplinite, conform declarațiilor directorului general demisionar al TAROM, Bogdan Popescu, transmise vineri angajaților.

În plus, afirmă Bogdan Popescu, parametrul economic principal al activității companiei, respectiv veniturile per pasager, depășește nivelul convenit în cadrul planului de restructurare. Acest lucru demonstrează viabilitatea planului și consolidează poziția solidă a companiei pe o traiectorie economică în creștere.

Directorul demisionar al TAROM a adăugat că în 2024, vor fi retrase din serviciu avioanele A318.

Bogdan Popescu a precizat că în anul 2024 vor apărea numeroase oportunități pentru care compania s-a pregătit intens în ultimele săptămâni, cum ar fi:

Acesta a adăugat că numirea unui nou director general va fi decisă de Consiliul de Administrație la începutul anului 2024.

„În ceea ce mă priveşte, sunt bucuros că am putut contribui la ceea ce sperăm cu toţii că este punctul de inflexiune de care TAROM are nevoie în procesul de redresare şi, în perfect sincron cu echipa de conducere, am decis să las la latitudinea Consiliului de Administraţie numirea la începutul anului viitor a unui nou director general, care să continue proiectele începute şi să conducă compania în noua perioadă a redresării şi restructurării”, a conchis el.