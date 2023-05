Consiliul Concurenţei a aplicat, în 2022, sancțiuni care s-au cifrat undeva la 40 de milioane de euro. Șeful instituției a spus că cifra beneficiilor pentru consumatorii români s-ar putea situa în jur de 100 de milioane de euro pentru activitatea de anul trecut.

„Licitaţiile au fost întotdeauna în atenţie şi mă tem că vor rămâne pentru mult timp o zonă la care trebuie să fim atenţi. Vom termina curând o investigaţie printr-o licitaţie de IT a Ministerului de Interne, care ne-a fost sesizată de Ministerul de Interne. Am anunţat ieri că am deschis o investigaţie privind licitaţii la CNAIR pentru reparaţii de drumuri. În acelaşi timp, avem şi cazuistică, economia se schimbă şi cazurile noastre se extind spre alte zone”, a spus el.

40 de milioane de euro sancţiuni anul trecut

Chirițoiu a menționat că în curând se va finaliza un caz, legat de electrocasnice, de comercializarea produselor Samsung.

„Vorbim undeva de 40 de milioane de euro sancţiuni anul trecut, ca să ştiţi că doar performanţa noastră în instanţă e bună şi cazurile astea se câştigă în instanţă. În orice caz, ANAF-ul le încasează, sunt executorii, deci ele se încasează. Dar, dincolo de sancţiuni şi de impactul bugetar, estimăm beneficii pentru consumatorii români de în jur de 100 de milioane de euro pentru activitatea de anul trecut. Deci sunt beneficii importante”, a afirmat Chiriţoiu.

Amenzile mai mari merg la firme străine

El a precizat că aceste sancţiuni ajung în special la firmele străine pentru că acestea sunt firme mari şi sunt în general investigate de Consiliul Concurenţei.

„În general, sancţiunile astea se duc pe firme mari, pentru că e normal să prioritizăm resursele uitându-ne la firme mai mari, care au un impact mai mare în economie. Natura business-ului românesc este că firmele mari sunt în general străine. Deci, de asta în general amenzile noastre mari merg la firme străine, nu pentru că avem ceva cu firmele străine. Ele sunt, evident, binevenite să investească în România şi datoria noastră, a tuturor, este să avem un climat de investiţie atractiv, dar pentru că în general firmele mari sunt investigate de noi şi sancţionate de noi şi firmele mari sunt în general străine, de asta amenzile noastre merg mai degrabă la firme străine decât la firme româneşti”, a explicat Chiriţoiu.

Avantajele PNRR

El a vorbit și despre PNRR, pe care îl consideră un instrument foarte bun. Bogdan Chiriţoiu a arătat că sumele prevăzute în PNRR sunt foarte mari, comparabile cu fondurile de coeziune, sunt inteligent gândite pentru că merg pe obiective, însă termenele sunt scurte.

„Sunt multe avantaje la PNRR. Ce ne-am străduit noi, colegii noştri care lucrează pe ajutor de stat, noi toţi, în Consiliu: să nu fim în întârziere, să nu creăm noi întârzieri în absorbţia acestor fonduri şi de asta, dacă vă uitaţi anul trecut, în jur de 30 de miliarde de euro au fost aprobaţi, nu înseamnă cheltuiţi, aprobaţi. S-au aprobat schemele a 30 de milioane de euro, de două ori şi jumătate mai mult decât în anul anterior. (…) „, a adăugat preşedintele instituției.