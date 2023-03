Într-un comunicat de presă oficial al MAE se precizează că cei doi înalți oficiali au purtat o discuție aprofundată despre cooperarea bilaterală în domeniul apărării și în cadrul Alianței Nord-Atlantice. Accentul lor a fost pus pe menținerea stabilității și securității în regiunea Mării Negre, având în vedere actualul mediu internațional de securitate, care a fost afectat de războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei.

MAE a subliniat că ambii oficiali au recunoscut starea excelentă a relațiilor bilaterale în domeniul apărării, care reprezintă unul dintre pilonii fundamentali ai Parteneriatului Strategic româno-britanic. Cooperarea dintre cele două țări a devenit mai dinamică în domenii specifice, cum ar fi sprijinul britanic pentru instruirea forțelor militare române și participarea comună la operațiuni internaționale de menținere a păcii.

Oficialii au evidențiat interesul comun pentru aprofundarea în continuare a cooperării bilaterale în acest domeniu, în conformitate cu Declarația comună actualizată a Parteneriatului Strategic dintre România și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord. Declarația urmează să fie semnată în cadrul vizitei ministrului Aurescu cu omologul său britanic, James Cleverly.

Potrivit unui comunicat oficial al Ministerului Afacerilor Externe, ministrul român de Externe a exprimat aprecierea față de Marea Britanie pentru implicarea în misiunile de poliție aeriană ale NATO în România, precum și pentru prezența ofițerilor britanici în structurile de comandă ale NATO din România, care demonstrează angajamentul Marii Britanii față de securitatea flancului estic al NATO, în special în regiunea Mării Negre.

În plus, cei doi miniștri au discutat despre problemele urgente de pe agenda NATO, subliniind importanța consolidării prezenței Aliaților în Marea Neagră și pe Flancul Estic, având în vedere acțiunile agresive ale Rusiei împotriva Ucrainei. Ministrul Bogdan Aurescu a oferit exemple concrete de situații îngrijorătoare provocate de acțiunile nechibzuite ale Rusiei, cum ar fi recentul incident privind doborârea unei drone americane în Marea Neagră.

Ministrul Aurescu a reiterat necesitatea unei apărări puternice pe flancul estic pentru a proiecta o descurajare puternică. Ministrul Ben Wallace a salutat invitația ministrului Aurescu de a participa, alături de Ucraina, la Conferința privind securitatea la Marea Neagră a Platformei Internaționale din Crimeea, care va avea loc la București, subliniind importanța unei cooperări constructive și eficiente între toate țările riverane Mării Negre pentru a spori rezistența regiunii. Comunicatul MAE a evidențiat prezentarea de către ministrul Bogdan Aurescu a eforturilor României în acest sens, atât la nivel bilateral, cât și la nivelul trilateral sau regional relevant.

Cei doi înalți oficiali au discutat, de asemenea, despre prioritățile Summitului NATO din acest an de la Vilnius, ministrul Aurescu subliniind necesitatea implementării tuturor deciziilor aliate adoptate la Summitul de la Madrid din iunie 2022, pentru consolidarea pe termen lung a posturii de descurajare și apărare a NATO.

În ceea ce privește agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei, ambii miniștri au subliniat imperativul continuării solidarității și sprijinului internațional pentru Ucraina și pentru alți parteneri vulnerabili din vecinătatea estică, inclusiv Republica Moldova. Ministrul Wallace a exprimat o apreciere specială față de România pentru sprijinul multidimensional acordat Ucrainei, subliniind rolul-cheie pe care România l-a jucat și continuă să îl joace, inclusiv prin hub-ul său logistic din nordul țării sau prin facilitarea tranzitului de cereale ucrainene.

În cadrul întrevederii, ministrul Aurescu a discutat despre situația din Republica Moldova și despre măsurile de sprijin luate de România. El a subliniat relevanța Platformei de Sprijin pentru Moldova și a salutat contribuția României și a Marii Britanii la fondul NATO de consolidare a capacităților de apărare pentru Moldova. Ministrul Aurescu a mulțumit autorităților britanice pentru angajamentul lor față de stabilitatea și securitatea Republicii Moldova și a regiunii. Cei doi miniștri au subliniat importanța menținerii vigilenței în regiune. De asemenea, au discutat despre situația din Georgia, Orientul Mijlociu, Iran și China.

Ministrul Afacerilor Externe Bogdan Aurescu efectuează o vizită în Marea Britanie în perioada 22-23 martie 2023, la invitația secretarului de stat britanic pentru Afaceri Externe, Commonwealth și Dezvoltare, James Cleverly. Aceștia vor semna Declarația comună actualizată privind Parteneriatul Strategic dintre România și Marea Britanie și vor deschide primul Forum bilateral România – Marea Britanie.

In-depth talks with @BWallaceMP, sharing views on RU war against 🇺🇦 & impact on vulnerable partners,esp.🇲🇩, as we remain committed to work together to provide them with further support. Also discussed expanding the excellent 🇷🇴🇬🇧cooperation,incl. for deepening #BlackSea security. pic.twitter.com/z5ItoyNHkr

— Bogdan Aurescu (@BogdanAurescu) March 22, 2023