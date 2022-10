Ministrul Afacerilor Externe Bogdan Aurescu susține că România va continua să faciliteze tranzitul cerealelor ucrainene de teritoriul său, după decizia Rusiei de a părăsi acordul privind cerealele

Ministrul condamnă suspendarea de către Rusia a punerii în aplicare a inițiativei pentru cereale de la Marea Neagră, lucru de natură să alimenteze insecuritatea alimentară la nivel mondial.

„Condamn suspendarea de către Rusia a punerii în aplicare a inițiativei #BlackSeaGrainInitiative. Acest lucru este de natură să accelereze insecuritatea alimentară la nivel mondial. Aplicarea Inițiativei trebuie să fie reluată imediat. România va continua să faciliteze tranzitul grâului din Ucraina pe teritoriul său.” a scris ministrul Afacerilor Externe Bogdan Aurescu pe Twitter.

Ministrul Afacerilor Externe Bogdan Aurescu a mai precizat că în jur de 5,8 milioane de tone de cereale din Ucraina au trecut prin România.

I condemn the suspension by RU of #BlackSeaGrainInitiative implementation.This is likely to fuel food insecurity worldwide. Application of the Initiative must be resumed immediately. RO🇹🇩 will continue to facilitate transit of UA🇺🇦grain (>5.8 mill t by now) through its territory.

