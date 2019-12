Adrian Vasilescu, consilierul de strategie al guvernatorului BNR Mugur Isărescu, a confirmat duminică seară, într-o emisiune televizată, faptul că Banca Națională a intervenit în piața valutară pentru a susține moneda națională, care a fost victima unor presiuni.

Mai mult decât atât. Vasilescu a arătat că era obligața BNR să facă acest lucru, ”imensa rezervă valutară” fiind păstrată tocmai pentru a a contracara speculațiile făcute uneori din exterior pe Leu.

Zvonuri pe piața valutară

”Banca Națională are o rezervă valutară importantă. Rezerva cu aurul a atins 40 miliarde de euro, este imensă această rezervă. (…) Pe piața valutară sunt vorbe… zvonuri, că Banca națională, care oficial nu are voie să intervină, a intervenit neoficial. Asta este o chestiune care a circulat toată luna noiembrie și este un neadevăr imens. În primul rând, Banca Națională nu numai că are voie să intervină oficial, este obligată să intervină când se constată pe piață exces de depreciere sau exces de apreciere”, a declarat Adrian Vasilescu, în direct la Digi 24 Tv.

”(BNR) e obligată să intervină. Această rezervă pe care o are o adună numai pentru a interveni. Este important să o ai pentru că pe piața valutară se mai fac și speculații, se mai fac presiuni asupra leului, este nevoie (uneori) de intervenție”, a completat reprezentantul Băncii Naționale.

Deteriorarea balanței comerciale

El a precizat că este imposibil să nu existe depreciere a cursului valutar în condițiile în care avem o deteriorare a balanței comerciale, dar a arătat că deprecierea de până acum a leului se reduce la 2 bani.

Trebuie amintit faptul că purtătorul de cuvânt de la BNR, Dan Suciu, a declarat recent că banca centrală nu face niciodată comentarii cu privire la intervenţiile sale pe pieţele valutare.

Totuși, un oficial din cadrul Băncii Naţionale, care a dorit să-şi păstreze anonimatul, a vorbit despre intervenţia recentă a BNR pe piaţă pentru a salva cursul de schimb care se prăbuşea.

Un miliard mai puțin

Astfel, banca centrală a cheltuit mai puţin de un miliard de euro din rezervele sale valutare pentru intervenţii pe piaţă. Iar aceste intervenţii au dus la cel mai mare declin al rezervelor valutare de după luna iunie 2018.

Și în trecut, BNR a intervenit rapid la fluctuaţiile valutare pentru a-i proteja pe cei cu credite în euro şi a evita ca aceste fluctuaţii să se răsfrângă asupra preţurilor. Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, a spus în mod repetat că fluctuaţiile cursului de schimb de până la 5% nu sunt un motiv de îngrijorare.

Bloomberg a transmis, deasemenea, că Banca Naţională a României a intervenit pe pieţele valutare pentru a susţine cursul de schimb al leului, după ce îngrijorările cu privire la efectele creşterii cheltuielilor guvernamentale asupra inflaţiei şi bugetului au dus leul la un minim istoric.

Pragul psihologic

Intervenția hotărâtă a BNR pe piața valutară s-a petrecut după ce moneda națională s-a tranzacționat, pe piața interbancară internațională, și la rate de schimb de peste 4,8 lei pentru un euro, în noaptea de 26 spre 27 noiembrie.

Pe 27 noiembrie, BNR a afișat însă un curs de 4,7792 lei pentru un euro, în creştere cu 0,06% faţă de valoarea din ziua anterioară. Iar joi, 28 noiembrie, banca centrală a afișat un curs de referinţă de 4,7788 lei pentru un euro, în scădere cu 0.01% față de miercuri, reușind să țină Leul sub pragul psihologic de 4,8.

