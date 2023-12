Black Sea Oil & Gas (BSOG) a decis să renunțe la procesul de arbitraj împotriva statului român referitor la taxa suplimentară prevăzută în Legea offshore adoptată în 2018.

Compania retrage toate pretențiile împotriva Agenției Naționale pentru Resurse Minerale și a statului român reprezentat de Ministerul Finanțelor.

Retragerea se face „fără prejudicii” și se aplică și în legătură cu Acordul de concesiune pentru explorarea, dezvoltarea și producția de petrol în blocurile XIII Pelican și XV Midia, Zona contractuală „B”. Black Sea Oil & Gas își păstrează totuși celelalte drepturi contractuale sau de altă natură, se arată într-un document obținut de Economedia.

BSOG a notificat statul român cu privire la intenția de a declanșa un proces de arbitraj internațional la Curtea de la Paris. Decizia venea ca urmare a faptului că nu s-a modificat Legea offshore.

„Când am luat decizia de investiție în 2019, ne-am bazat pe credința noastră că regulile s-au stabilizat. Am luat decizia cu bună credință, pe baza asigurărilor din partea guvernanților că legea offshore va fi amendată. Cu bună credință am mers înainte.

S-a modificat taxa pe veniturile suplimentare, dar nu în așa măsură încât să credem că stabilitatea a fost onorată. Am înaintat un arbitraj. Dacă îl vom continua, vom vedea. Încă există. Îl evaluăm”, spunea Mark Beacom, CEO al BSOG, la acea vreme.