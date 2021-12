Acum, co-fondatorul Microsoft iese la rampă cu un alt anunț crucial legat de pandemie, scrie Inc.com.

Dacă Gates a prevăzut începutul pandemiei, ar trebui să dăm crezare și profeției sale privind sfârșitul acesteia?

Într-un text postat pe blogul personal, miliardarul spune că faza acută a pandemiei se va încheia în anul 2022. Și pare mai optimist, susținând că lumea este mai pregătită acum decât oricând să înfrunte variantele mai periculoase ale virusului.

„În 2021, pandemia ne-a dominat viața din prima zi. A trebuit să ne adaptăm la o „nouă normalitate”, deși pandemia a arătat diferit pentru fiecare persoană. Pentru mine, rezultatul a fost un an petrecut în mare parte online”, a scris Gates.„Universul meu nu a fost niciodată mai mic decât în ultimele douăsprezece luni”, se confesează magnatul.

Nu suntem atât de aproape de sfârșitul pandemiei pe cât am sperat

Acesta nu renunță la porecla de „oracol”, așa că lansează noi predicții pentru anul 2022, despre care spune că va fi mult mai roz, în ciuda noii variante, Omicron, care deja a ajuns în multe colțuri ale lumii.

„Din cauza variantei Delta și a provocărilor legate de adoptarea vaccinului, nu suntem atât de aproape de sfârșitul pandemiei pe cât am sperat până acum”, recunoaște co-fondatorul Microsoft. „Nu am prevăzut că va apărea o astfel de variantă foarte transmisibilă și am subestimat cât de greu va fi să convingi oamenii să se vaccineze și să continue să folosească măști”, scrie Bill Gates.

Miliardarul se hazardează totuși să lanseze o predicție pentru anul care vine: „Sper că sfârșitul pandemiei se apropie. Ar fi o prostie să facem o altă predicție, dar cred că faza acută a pandemiei se va încheia în 2022.”

SARS CoV-2 ar putea să devină o boală endemică în 2022

Cât despre noua variantă, Gates spune că ”deși nu există nicio îndoială că varianta Omicron este îngrijorătoare”, putem spera că viteza de detectare a noilor variante, combinată cu progresul în domeniul vaccinurilor și al medicamentelor antivirale, vor face ca SARS CoV-2 să devină o boală endemică în 2022”.

Ce va mai fi în 2022

Gates anticipează cum vor arăta lucrurile anul viitor: ”Comunitățile vor experimenta în continuare focare ocazionale, dar vor fi disponibile noi medicamente care vor trata majoritatea cazurilor, iar spitalele se vor ocupa de celelalte. Nu va mai trebui să decideți dacă să lucrați de la birou sau să dacă să vă lăsați copiii să meargă la meci sau să mergeți la un film. Peste câțiva ani, cred că singurul moment în care va trebui să vă gândiți cu adevărat la virus va fi când vă faceți vaccinul împotriva lui și a gripei, în fiecare toamnă”

„Noua normalitate” va arăta și ea altfel

Gates susține totuși că încă ne confruntăm cu provocări serioase.

„Pe baza a ceea ce am văzut în ultimii doi ani, sunt mai îngrijorat ca niciodată de capacitatea guvernelor de a face lucruri mari”, mai scrie el. adăugând că „rețelele de socializare au jucat un rol uriaș rol în răspândirea dezinformării, care îi face pe oameni să fie suspicioși față de guverne”.

„Cred că 2022 va fi un an în care mulți dintre noi se vor adapta, în sfârșit, la ”noua normalitate” post- pandemie”, profețește Bill Gates.