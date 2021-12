Profeția teribilă a lui Bill Gates! Miliardarul spune când tulpina Omicron va pune stăpânire pe omenire

Bill Gates, cofondatorul companiei Microsoft, a venit cu o veste extrem de proastă – miliardarul spune că am putea intra în cea mai rea parte a pandemiei. De asemenea, acesta a mai notat, pe contul său de Twitter, că și-a anulat planurile de vacanță din cauza tulpinii Omicron.

„Tocmai când părea că viața va reveni la normal, am putea intra în cea mai rea parte a pandemiei”, notează acesta.

În plus, miliardarul a mai scris că tulpina Omicron va ajunge în casele tuturor, precizând că prietenii lui apropiați s-au infectat deja.

„Omicron va ajunge în casele tuturor. Prietenii mei apropiați îl au acum și mi-am anulat majoritatea planurilor de vacanță”, mai scrie acesta.

În continuarea mesajului postat pe Twitter, Bill Gates spune că ”marea necunoscută este cât de bolnav te face Omicron”.

„Trebuie să o luăm în serios până știm mai multe despre asta. Chiar dacă este pe jumătate mai slabă decât Delta, va fi cea mai gravă creștere pe care am văzut-o până acum, deoarece este atât de infecțioasă”, scrie acesta.

În acest context, miliardarul îi sfătuiește pe oameni să continue să poarte masca de protecție, să evite adunările mari în interior și să se vaccineze împotriva coronavirusului.

Bill Gates: Sper ca anul viitor să fie unul mult mai stabil decât acesta

În urmă cu câteva zilei, miliardarul a precizat că nu a fost niciodată o persoană cu obiective de Anul Nou, însă speră ca 2022 să fie un an mult mai stabil decât 2021, subliniind că nu este niciodată ușor să te adaptezi la noi moduri de viață.

”Nu am fost niciodată o persoană cu obiective de Anul Nou. Nu am niciun obiectiv specific în minte pentru 2022 (deși cred că mai sunt câteva săptămâni să mă gândesc la unul). Dar ceea ce sper este ca anul viitor să fie mult mai stabil decât acesta. Ființele umane sunt în mod natural rezistente la schimbare. Nu este niciodată ușor să te adaptezi la noile moduri de viață. Cred că 2022 va fi un an în care mulți dintre noi vom ajunge în sfârșit într-o nouă normalitate post-pandemie.”, spune acesta.

Cofondatorul Microsoft spune că speră să meargă puțin mai mult pe la birou și să găsească un nou ritm în ceea ce privește viața personală, având în vedere că toți cei trei copii ai săi s-au mutat.

”Pandemia va crea schimbări uriașe”

Bill Gates mai spune că ”nu există nicio îndoială că pandemia va crea schimbări uriașe și de durată, care vor dura ani de zile pentru a o înțelege pe deplin, ceea ce poate fi înfricoșător.”

”Unul dintre autorii mei preferați, Yuval Noah Harari, a scris odată că „oamenilor le este de obicei frică de schimbare pentru că se tem de necunoscut. Dar cea mai mare constantă a istoriei este că totul se schimbă.”, spunea Bill Gates.