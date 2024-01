Premierul Marcel Ciolacu anunță o nouă hotărâre de Guvern legată de beneficiile acordate pensionarilor.

Potrivit reglementărilor, crește numărul de vouchere pentru tratament balnear destinate pensionarilor. Și suma alocată acestora se majorează.

De asemenea, se ia în considerare posibilitatea plafonării prețurilor la produsele alimentare cel puțin până în primăvară.

Conform premierului, numărul de biletelor asigurate prin Casa Națională de Pensii va fi de 135.000. În creștere față de cele 120.000 înregistrate anul trecut.

De asemenea, suma alocată pentru aceste bilete în acest an va fi majorată de la 300 la 400 de milioane de lei.

Sindicatele din Sănătate au anunțat joi, 25 ianuarie, că în urma discuțiilor cu premierul Marcel Ciolacu, s-a ajuns la un acord privind majorarea salariilor. Urmează însă alte întâlniri cu Guvernul în cursul săptămânii viitoare.

Prim-vicepreşedintele Sanitas Iulian Pope a declarat joi că „în principiu” Guvernul a acceptat ca personalul din sistemul sanitar să aibă în acest an o creştere a salariilor cu 20%.

„În principiu, principala noastră cerere – creştere cu 20% în anul 2024 pentru lucrătorii din sistemul sanitar – a fost acceptată. Vor mai fi întâlniri pe cifre. A fost acceptată o creştere cu 20% pe fondul de salarii de bază. Vor mai fi întâlniri pe ceea ce înseamnă cifre.

Nu am terminat întâlnirile la nivelul Guvernului. Am stabilit un calendar. Ne vom întâlni săptămâna viitoare. De principiu am stabilit şi Guvernul a acceptat că în anul 2024 lucrătorii din sistemul sanitar vor avea o creştere de 20%”, a declarat Pope după întâlnirea cu premierul Marcel Ciolacu.