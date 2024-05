Big Little Festival 2024 are loc între 21 și 23 iunie

Prima ediție a Big Little Festival va avea loc între 21 și 23 iunie, în incinta Cetății și a Dino Parcului din Râșnov. În cele 11 hectare dedicate evenimentului, se vor desfășura diverse atracții și evenimente.

Magic Parc va fi unul dintre punctele de atracție, oferind o lume de poveste pe o suprafață de 6000 de metri pătrați. Aici se va găsi cel mai mare castel gonflabil din Europa, cu o suprafață de 600 de metri pătrați. Acesta poate găzdui simultan peste 140 de adulți și copii, oferind distracție pentru toate vârstele.

Magic Parc se prezintă ca un punct de atracție deosebit pentru activitățile distractive adresate atât adulților, cât și copiilor participanți la Big Little Festival.

Acesta are:

multiple niveluri

căi de acces și punți

zone de escaladă

două tobogane înalte

o platformă de salt de aproximativ 2 metri pe un cub gonflabil

o arenă destinată curselor cu obstacole

Pe lângă impresionantul castel gonflabil, Magic Parc va oferi o experiență de neuitat prin intermediul celor peste 15 căsuțe tematice, elaborate cu un design inspirat din cele mai îndrăgite povești.

Aceste căsuțe au fost construite de la zero de o echipă formată din sute de persoane. Împreună cu labirintul povestirilor, ele vor crea în Magic Parc o atmosferă fermecătoare, asemenea unui orășel magic.

Aici, participanții se vor bucura de:

diverse activități

zone de joacă și explorare

ateliere de pictură pe ipsos sau pe față

desen pe nisip

labirinturi pline de aventuri

spațiu dedicat pentru curse cu ATV-uri și buggy-uri electrice

precum și o terasă panoramică de unde se va putea admira peisajul pitoresc al zonei

Gamă variată de activități

Big Little Festival va oferi vizitatorilor dornici de distracție o gamă variată de activități, inclusiv o zonă de gaming dedicată consolelor și tehnologiei mobile.

Aici, copiii vor avea ocazia să își învețe părinții să se bucure de jocuri precum FIFA, Minecraft, Nintendo sau Brawlstars.

De asemenea, va exista o zonă specială dedicată sporturilor, care va provoca atât adulții, cât și copiii la partide de fotbal și baschet.

În plus, vor fi amenajate zone de competiție familială, unde generațiile se vor întrece într-o varietate de activități distractive, precum șotron vs. Dance Revolution, țeavă cu cornete vs. Nerf, Baba Oarba vs VR, „șapte pietre” vs. Lego, V-ați ascunselea vs. Treasure Hunt.

Concert live la Big Little Festival 2024

HaHaHa Production va inaugura în incinta Big Little Festival două studiouri de producție muzicală, unde părinții și copiii vor avea ocazia să compună și să înregistreze melodiile lor preferate, experimentând în același timp procesul de producție muzicală și învățând mai multe despre industria muzicală.

În cadrul festivalului, vor fi amenajate studiouri de producție video și multimedia, precum și spații tematice colorate pentru diverse ateliere creative, inclusiv:

ateliere de slime

yoga

gătit

pictură

dans

aerobic

tatuaje temporare

modelaj

și construcții cu Lego

Aceste activități vor oferi părinților și copiilor oportunitatea de a-și consolida legăturile și de a se bucura împreună de experiențe creative și distractive.

Pe scena principală vor urca artiști consacrați precum:

Smiley

Alina Eremia

Feli

Nicole Cherry

Jo

Cabron

Andra Gogan

Jean Gavril

Bibi

Misha Miller

Mark Stam

De asemenea, art stage-ul va găzdui spectacole de teatru, activități culturale, literare, precum și proiecții de filme și desene animate, oferind o varietate infinită de experiențe interactive pentru părinți și copii.

Program

Vineri, 21 iunie

Bibi

Misha Miller

Alina Eremia

Jean Gavril

Sâmbătă, 22 iunie

Smiley

Andra Gogan

Feli

Mark Stam

Duminică, 23 iunie

Mario Fresh

JO

Cabron

Nicole Cherry

Acces la Big Little Festival 2024

Pentru familiile care doresc să experimenteze aventuri pline de adrenalină alături de copiii lor, organizatorii oferă un număr limitat de pachete de cazare la cort în cadrul Big Little Festival.

Aceste pachete vor include activități nocturne, precum observarea stelelor și planetelor, împreună cu alte provocări captivante, oferindu-le participanților o experiență completă și memorabilă.

Accesul la Big Little Festival este condiționat de deținerea unui bilet de intrare și trebuie să fie însoțit de cel puțin un copil din grup.

Nu este permisă achiziționarea de bilete separate pentru adulți, aceștia putând participa doar împreună cu un copil.

Scopul principal al Big Little Festival este de a oferi oportunitatea ca adulții să se bucure alături de copii, să se joace, să concureze, să râdă și să se distreze împreună, creând astfel o atmosferă perfectă de joacă pentru toate generațiile.

