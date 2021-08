Bianca Drăgușanu și-a revăzut prima apariție televizată. Pe atunci, aceasta a fost invitată la emisiunea „Din dragoste”, prezentată de Mircea Radu, la Antena 1.

Totul se petrecea în anul 1999, pe vremea când Bianca avea doar 16 ani și nu putea să își imagineze că va ajunge să activeze tocmai în televiziune și să își schimbe viața radical. Bianca Drăgușanu a participat la emsiunea de la Antena 1 pentru a-l recuceri pe primul său iubit.

Bianca Drăgușanu a avut comentarii dure la adresa celor care i-au criticat aspectul fizic de atunci. Mai mult decât atât, este mândră de evoluția pe care a avut-o și, după cum a repetat în mai multe rânduri, Bianca Drăgușanu nu se rușinează cu trecutul ei.

Ce spune Bianca Drăgușanu despre trecutul său?

„Eram foarte încrezătoare în mine, doar că eram o copilă. Lumea mă judecă și mă analizează mult pentru acele prime apariții ale mele. Mie îmi pare bine că există, pentru că așa îți dai seama de evoluția unui om.

Da, uite de aici am plecat, aici sunt și aici vreau să ajung. Și o să fiu. Oamenii când se uită la acele imagini cu mine mă analizează din punct de vedere fizic, dar uită să pună înainte lucruri esențiale. Eu eram doar o copilă. Aveam 16 ani și jumătate, eram în perioada pubertății, aveam vreo 15 kg în plus”, a transmis Bianca Drăgușanu, în podcast-ul lui Damian Drăghici, despre prima sa apariție televizată, de acum 22 de ani.

Bianca Drăgușanu a făcut marele anunț! Se căsătorește

De asemenea, Bianca Drăgușanu și-a deschis sufletul și a povestit nu doar despre trecutul său, ci și despre viitor. Dacă se zvonea că ea și Gabi Bădălău au decis să pună punct relației, blondina a recunoscut că nu este adevărat și se simte mai pregătită ca niciodată să îmbrace rochia de mireasă a treia oară, indiferent de momentul în care acest eveniment va avea loc.

„Sunt fericită și starea mi-o induc singură. Că mai există cineva în viața mea care mă face fericită, asta e adevărat. Trăiesc viața pe care o merit și pe care mi-am dorit-o întotdeauna. Sunt un om care face ce simte. Eu nu vreau să vorbesc despre partenerul din viața mea, vrea să vorbesc despre mine. Sunt împlinită, am un copil sănătos, o afacere care funcționează și viața mea merge în direcția în care trebuie.

Da, mă mărit… cândva. A treia oară e cu noroc. Am avut o căsătorie fericită din care am un copil minunat, am avut o altă căsătorie, iar acum e clar că o să mă mărit. În sufletul meu, îmi era foarte dor să fiu liniștită”, a mai precizat Bianca Drăgușanu.

Sursa foto: Instagram