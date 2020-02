Gigi Becali a anunţat, la Fanatik, faptul că atacantul Adrian Petre a semnat cu FCSB. „Gata! Am semnat cu Petre pe un an şi jumătate. Mă bucur mult că am reuşit să îl luăm”, a spus Becali.

Recent, Jimmi Nagel Jacobsen, directorul sportiv al lui Esbjerg, a anunţat că jucătorul român are acceptul conducerii clubului să negocieze cu orice echipă îşi doreşte.

Adrian Petre a ieşit din vederea antrenorului Lars Olsen, iar la meciul de vineri seara cu FC Copenhaga, el nu a făcut parte din lotul lui Esbjerg. Potrivit transfermarkt.com, cota de piaţă a lui Adrian Petre se ridică până la 1.3 milioane de euro.

Adrian Petre intră în Top 30 la gruparea ”roș-albastră” din punct de vedere al sumei de transfer și se află la egalitate cu fotbaliști precum Romeo Surdu, Mihai Răduț sau Adrian Neaga.

Top 30 cei mai scumpi jucători cumpărați de Gigi Becali la FCSB:

Florinel Coman – 3.000.000 de euro Dragoș Nedelcu – 2.130.000 de euro Denis Alibec – 2.040.000 de euro Bogdan Stancu – 2.000.000 de euro Alexandru Chipciu – 1.950.000 de euro Cristian Tănase – 1.800.000 de euro Dayro Moreno – 1.750.000 de euro Elton – 1.650.000 de euro Ionuț Rada – 1.600.000 de euro Florin Tănase – 1.500.000 de euro Ovidiu Petre – 1.500.000 de euro Janos Szekely – 1.500.000 de euro Ciprian Tătărușanu – 1.500.000 de euro Juan Carlos Toja – 1.500.000 de euro Mihai Costea – 1.400.000 de euro Marius Bilașco – 1.350.000 de euro Pablo Brandan – 1.300.000 de euro Mihăiță Pleșan – 1.300.000 de euro Pawel Golanski – 1.300.000 de euro Vlad Chiricheș – 1.300.000 de euro Dorin Goian – 1.300.000 de euro Fernando Varela – 1.250.000 de euro Antonio Semedo – 1.200.000 de euro Ifeany Emeghara – 1.200.000 de euro Adrian Neaga – 1.000.000 de euro Paul Pîrvulescu- 1.000.000 de euro Mihai Răduț – 1.000.000 de euro Romeo Surdu – 1.000.000 de euro Robinson Zapata – 1.000.000 de euro Adrian Petre – 1.000.000 de euro

Te-ar putea interesa și: