Bazele NATO care ar putea respinge rachetele balistice. Unde sunt localizate acestea?

Rusia a efectuat miercuri, în toiul unei invadări războinice a Ucrainei, o lansare de probă cu racheta balistică intercontinentală RS-28 Sarmat, cunoscută și sub numele de “Satan II”, care a fost lansată de pe cosmodromul Pleseţk și a ajuns la 6.000 de kilometri distanţă în poligonul Kurá, pe peninsula Kamceatka. Pentagonul a minimalizat importanța lansării acestei rachete, descrisă de președintele rus Vladimir Putin drept “cea mai puternică din lume”, și capabilă să transporte o încărcătură nucleară, și a asigurat că aceasta a fost notificată de Moscova în prealabil.

Putin a subliniat că Sarmat “este capabilă să depășească toate mijloacele moderne de apărare antirachetă”, pe lângă faptul că are caracteristici tactico-tehnice de cel mai înalt nivel. Președintele rus a lansat astfel un mesaj către Organizația Tratatului Atlanticului de Nord (NATO), care are un sistem de apărare antirachetă, cunoscut sub numele de “scut antirachetă”, care este conceput pentru a intercepta rachete balistice precum Satan II.

Putin, care a prezentat această rachetă în martie 2018, chiar înainte de realegerea sa, a avertizat Occidentul că Sarmat are o “rază de acțiune practic nelimitată”, așa că sistemul antirachetă al SUA “nu va avea nimic de făcut”. Din fericire, veridicitatea acestor afirmații ale lui Putin nu a fost verificată până acum, scrie 20minutos.es.

La rândul său, NATO a aprobat implementarea acestui instrument de apărare în Europa în 2010, cu imboldul administrației americane sub comanda lui Barack Obama, cu intenția de a combate amenințarea tot mai mare pe care o reprezentau pentru Occident Coreea de Nord și Iranul. De la Washington a fost apărată mereu ideea că acest mecanism a fost implementat pentru apărare împotriva atacurilor venite din afara Europei.

Scutul antirachetă al NATO este un sistem de apărare bazat pe o serie de radare și nave cu capacitatea de a identifica și distruge rachete prin lansarea de rachete interceptoare. Toate operațiunile sale sunt direcționate de la baza aeriană situată în Ramstein (Germania), dar radarul principal este situat în Turcia.

Sunt sunt bazele NATO care ar putea respinge o astfel de rachetă

Când acest radar detectează o rachetă balistică intercontinentală care se îndreaptă spre teritoriul NATO, o rachetă interceptoare este lansată de la una dintre bazele NATO de pe teritoriul european pentru a-i respinge traiectoria și a o distruge. Aceste baze sunt situate în Deveselu (România), Rezikowo (Polonia) și Rota (Spania) .

În urma anexării Crimeii de către Rusia în 2014, NATO a activat în 2016 scutul antirachetă și pentru aceasta a instalat echipamente navale americane la baza terestră din România. Ulterior și treptat, în orașul Rota din Cadiz au fost dislocate și crucișătoare antirachetă.

După cum explică portalul de divulgare geopolitică Ordinea Mondială, “scutul era de așteptat să fie pe deplin operațional până la sfârșitul anului 2018, deja cu Donald Trump președinte, odată cu implementarea sa în Polonia, lângă provincia rusă Kaliningrad. Cu toate acestea, problemele legate de construirea lui au amânat activarea acestuia până în 2022, sub președinția lui Joe Biden”.

Până acum, răspunsul Rusiei la scutul antirachetă dezvoltat de NATO a fost dezvoltarea de rachete hipersonice, care datorită vitezei mari sunt aproape imperceptibile.

În această miercuri, în comunicatul emis de Ministerul rus al Apărării se afirmă că “racheta Sarmat este cea mai puternică rachetă cu cea mai mare rază de acțiune din lume”.

Potrivit Kremlinului, Sarmat va intra în serviciul forțelor strategice rusești în regiunea siberiană Krasnoiarsk odată ce programul de testare va fi încheiat, înlocuind cea mai puternică rachetă din lume, RS-20B Voevoda, clasificată de NATO ca SS- 18 sau Satan. Actualul RS-28 Sarmat poate atinge o țintă aflată la 17.000 de kilometri, potrivit Rusiei, care, miercuri, și-a arătat lumii mușchii armelor sale.