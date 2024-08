Nicușor Dan, primarul general al Capitalei, a precizat că, vorbind despre infrastructura sportivă din București, sunt mai multe lucruri de spus. În primul rând, există două mari baze sportive, cea de la Lia Manoliu și cea de la ștrandul Tineretului, în spatele stadionului de rugby de la Arcul de Triumf, și Sala Polivalentă din parcul Tineretului de asemenea, care nu sunt gestionate de Primăria Capitalei, ci sunt gestionate de statul român prin Agenția Națională pentru Sport.

Apoi, dacă se dorește investiția în sport în București, și dacă Primăria Capitalei ar trebui să investească, atunci trebuie să se schimbe raportul între banii pe care îi primesc primăriile din București.

Primăria Capitalei, față de primăriile de sector, și mai repară niște șine de tramvai. Din acest motiv, spune el, se duc toți banii.

Nicușor Dan a spus că, în ceea ce privește Sala Polivalentă, au avut pe masă un proiect care viza construirea unei săli polivalente în complexul de la Lia Manoliu. Construcția ar fi fost amplasată pe o bucată de teren pe care statul le-o lăsase lor acolo. Nu au mers înainte cu proiectul, pentru că deja acolo este și stadionul.

El a menționat că este foarte bine că există în București Arena Națională. Totuși, a subliniat că stadionul a fost pus greșit. De câte ori are loc un meci sau un eveniment acolo, se blochează tot Sectorul 2. Din punctul de vedere al lui Nicușor Dan, acest lucru nu este normal.

De aceea nu au insistat cu ideea unei săli polivalente în acea locație.

Edilul a adăugat că lucrează la Planul Urbanistic General și probabil că în această toamnă vor avea prima sa variantă. În acest plan, se gândesc la un mare complex sportiv, inclusiv o sală polivalentă.

În acel plan pentru o mare bază sportivă cu sală polivalentă, intră și un bazin de înot și un complex de tenis pe care să se poată organiza competiții de un anumit nivel, locație care de asemenea lipsește în București.

