Astăzi Rareş Bogdan a anunțat că dosarul lui Traian Băsescu în care este acuzat că a colaborat cu Securitatea a fost trimis în instanţă.

„Vă dau o veste, o informație. A fost trimis dosarul lui Traian Băsescu în instanță. Deci puteți să vedeți dacă există sau nu delațiuni făcute de Traian Băsescu. Dosarul de informator, în care îl cheamă „Petrov”. Așa am înțeles. M-am uitat pe telefon și am primit mesaj de la o persoană de bine. Eu sunt un om serios, nu fac speculații. Nu știu dacă instanța se pronunță sau nu. Ne uităm dacă e public”, a spus Rareș Bogdan, potrivit dcnews,ro

Fostul președinte al României a comentat afirmațiile făcute de colegul său.

„Am verificat, Nu au apărut încă înregistrate. O să văd și o să mă pronunț. Dar ca să fac asta, trebuie să mă judec cu CNSAS. Nu știu ce conține dosarul, trebuie să îl văd. O să mă pronunț, nu am de gând să fac un circ mediatic. Am de gând să mă judec cât mai repede. Eu am verificat astăzi și nu era înregistrat azi la CAB. Lui Rareș Bogdan i-a venit pe mesaj în timp ce era la DC News. Am văzut declarația lui Rareș Bogdan că va fi șeful meu, că a fost nominalizat șef al europarlmentarilor români. Sunt un om care nu a avut prea mulți șefi, iar când i-a recunoscut a trebuit să aibă mai multă carte decât el”, a declarat Traian Băsescu.

