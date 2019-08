Una dintre teoriile din jurul crimelor din Catracal spune că Gheorghe Dincă ar fi traficat fete, pe care le-ar fi trimis în Italia la prostituat. Având în vedere că, potrivit statisticelor disponibile, România este una dintre țările cele mai afectate de traficul de persoane, Traian Băsescu vine cu o soluție șoc: legalizarea prostituției.

„Traficarea tinerelor, in mod deosebit din mediul rural, este un fenomen. Este generalizata aproape si trebuie actionat. Eu as spune, o sa se supere multa lume pe mine, sunt multi barbati nefericiti, care nu-si gasesc o partenera si recurg la astfel de gesturi. Cred ca a venit timpul sa repunem in discutie legalizarea prostitutiei ca solutie de diminuare a traficului ilegal de carne vie. Nu am nicio jena sa spun ce cred. Germania are prostitutia legalizata, Olanda, Belgia la fel,” susține Traian Băsescu.

Fostul președinte al României susține de asemenea că, dacă statul și-ar asuma sistemul de organizare a prostituției și controlul modului în care aceasta s-ar face, femeile care recurg la această practică din diferite motive ar avea parte de respectul cuvenit unui om aflat al locul de muncă.

„Cand statul isi asuma sistemul de organizare a prostitutiei si controlul modului cum se desfasoara, femeile astea sunt tratate cu respectul cuvenit unui om aflat la locul de munca. Nu mai sunt pe mana pestilor, sunt la mana statului. Banii nu-i mai iau pestii seara,” declară Traian Băsescu,

Acesta susține de unul dintre principalele motive pentru care prostituția nu este legală in România este faptul că politicienii nu și-au asumat să treacă peste Biserica Ortodoxă Română.

„Oamenii politici nu si-au asumat sa treaca peste BOR. BOR daca va face o analiza alaturi de stat, legat de fenomen, Romania acum este unul din marii furnizori de carne vie in Europa si trebuie sa gasim un antidot. Militez pentru valorile crestine dar nu puteam sa nu tinem cont de devieri,” conchide Băsescu.

