Ion Bârgău s-ar numără printre „victimele” lui Traian Băsescu. El îl acuză pe fostul președinte al României că i-a distrus viața, după ce a trimis note informative Securității. Toate notele informative date de Traian Băsescu către Securitate pot fi consultate pe pagina de internet băsism.ro. Tot acolo apar declarațiile oamenilor a cărei viața a fost afectată de colaborarea sa cu organele de represiune ale statului român.

Notele informative pe care le-a scris ar fi fost obligatorii pentru că așa prevedeau regulamentele militare. Chiar dacă mult timp el nu a avut legătură cu armata română, a transmis informații „pe bandă rulantă”. Încă din anul 1975, ar fi oferit informații sub pseudonimele „Petrov” și „Petro”.

„Noi n-am considerat niciodată sau eu, până a venit Revoluția , că cei de la contrainformații sunt Securitate. Eu i-am crezut ai MApN. De fapt, ei transmiteau informații le la Securitate. Abia când am semnat cele două note mi s-a spus: semnează cu Petrov. Niciodată nu am semnat un angajament prin care să accept un nume conspirativ. Legat de notă și faptul că n-am dat detalii prea multe, vă imaginați că la 22-21 de ani nu stăteam doar să ascultăm Phoenix la Dorna sau Marea Neagră ”, povestea fostul președinte al României.

La un moment dat, fostul președinte al României ar fi încercat să se victimizeze în fața judecătorului, povestindu-le cum a fost pedepsit de superiorul său. Ar fi fost arestat timp de șapte zile pentru că nu a raportat întârzieri de învoire a trei colegi.

„La incidentul cu un coleg, la un apel nu am raportat că nu au venit în unitate trei colegi. Am fost arestat 7 zile pentru că nu am raportat întârzieri de învoire. Ei, eram a 2-a oară în fața situației de a ascunde ceva și nu mi-am asumat riscul. Așa că, în timp ce am încercat să îmi protejez colegii, fără să dau detalii, am încercat să mă protejez și pe mine”, explica fostul președinte al României.

„Din ce am prezentat noi în nota de constatare, domnia sa a fost elev în primă fază la Marina Civilă. A dat din 1975 informații sub numele Petrov. Noi arătăm mai multe documente în care domnia sa de note sub numele de Petro. Domnia sa spune că era obligat de regulament. Cum poate să fie obligat de regulamentul militar dacă era civil?”, au transmis reprezentanții Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS).