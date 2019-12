Traian Băsescu a reușit o victorie de răsunet la Bruxelles. Anunțul a fost făcut inițial de Rareș Bogdan și confirmat ulterior de liberalul Siegfried Mureșan.

Rareș Bogdan a susținut, marți seara, în cadrul unui eveniment organizat în Parlamentul European cu ocazia aniversării a 30 de ani de la evenimentele din Decembrie 1989, că Traian Băsescu a repurtat o victorie în Parlamentul European. „O victorie extrem de importantă în Comisia JURi. Revoluția Română va avea parte de o dezbatere în Parlamentul European și foarte probabil să fie chiar o rezoluție”, a spus liderul PNL.

În numai 24 de ore a venit și confirmarea: Parlamentul European va adopta săptămâna viitoare o rezoluție despre Revoluția din România. Anunțul a fost făcut pe Facebook de europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan. ​

„Vă anunț că Parlamentul European va adopta săptămâna viitoare pentru prima oară o rezoluție despre Revoluția din România Conferința președinților de grupuri parlamentare din Parlamentul European a aprobat în această seară cererea Grupului parlamentar al PPE prin care, săptămâna viitoare, plenul Parlamentului European va avea o dezbatere și va adopta o rezoluție privind comemorarea Revoluției Române din 1989. Este prima dată când Parlamentul European adoptă o poziție oficială despre Revoluția Română. ➡ La 30 de ani de la Revoluție, oamenii au dreptul să afle adevărul”, a scris Siegfried Mureșan, pe Facebook.

Despre acest subiect a vorbit și Rareș Bogdan, pe pagina sa de Facebook.

„BREAKING NEWS

Gata, a trecut, a fost votată în Conferința Președinților acum! Initiatiava noastra e in PLEN. Săptămâna viitoare, la Strasbourg, în marele hemiciclu avem dezbatere și Rezoluție a Parlamentului European pe subiectul Revoluției din 1989.

UPDATE: Proiectul de rezoluție are ca scop recunoașterea faptului că în România a fost cea mai sângeroasă Revoluție. Rezoluția este susținută de Grupul Popularilor Europeni, (PPE), Grupul Renew si Grupul Socialist (S&D)

Le datorăm adevărul celor 1165 de victime și peste 3200 de răniți de acum 30 de ani. Datorită lor vorbim liberi, organizăm alegeri, suntem o democrație. În plenul PE a mai fost comemorată Revoluția de Catifea din Cehia si caderea conunismului in Polonia. Doar Germania a mai obtinut Rezoluție, pentru a marca momentul căderii zidului Berlinului. Marea bătălie este să solicităm ca, după 30 de ani, să știm cine au fost vinovații pentru baia de sânge de la București, Timișoara, Cluj, Sibiu, Cugir

Le adresez INViTATIA sincera tuturor celor 32 de europarlamentari romani sa semneze aceasta REZOLUTIE. Este un moment in care putem arata ca toti cei de aici si cei din tara care ne-au acordat increderea vrem sa stim cine a tras in noi, dupa 22, pana in 22 stim!”, a spus pe Facebook, Rareș Bogdan.

Rolul lui Ion Iliescu

Subiectul Revoluției din 1989 nu este unul tocmai pe placul lui Ion Iliescu, mai ales că acesta este inculpat în dosarul Revoluției. Fostul președinte este pus sub acuzare pentru infracțiuni contra umanității. În urmă cu două zile, acesta s-a dezis de acuzațiile care i se aduc în dosarul Revoluției din Decembrie ’89. Fostul președinte susține că e vorba de acțiuni absurde care nu demonstrează nimic, iar ideea de crime împotriva umanității este invenția unui român.