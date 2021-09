Co-preşedintele USR PLUS Dan Barna îl contrazice pe Florin Cîțu. El susține că nu a discutat deloc cu premierul, subliniind faptul că în spațiul public au apărut mai multe informații și știri false referitoare la această discuție.

Totodată, el a mai subliniat faptul că aceste informații au fost făcute special la Congresul PNL, ele neavând nicio legătură cu realitatea.

“Nu a existat niciun fel de discuţie cu Florin Cîţu. S-au rostogolit mai multe ştiri false şi că Florin Cîţu ar fi discutat cu mine să îmi ofere nu ştiu ce preşedinţie de Cameră. Toate erau dezinformări de campanie electorală de ultim moment, acolo, la Congresul PNL, nu avea nicio legătură cu realitatea”, a declarat Dan Barna, la Digi 24.

Întrebat când a vorbit ultima oară cu Florin Cîţu, co-preşedintele USR PLUS a declarat că au trecut aproape două săptămâni, ulterior neexistând un dialog între cei doi.

“Cred că sunt deja o săptămână şi jumătate, două. Ultimele discuţii au fost cele de atunci pe care le-am spus în spaţiul public legate de momentele crize. Ulterior nu a mai existat un dialog”, a mai spus Barna.

Când a vorbit Dan Barna ultima oară cu Florin Cîțu

În ceea ce privește informaţiile apărute în spaţiul public potrivit cărora PNL ar dori să renegocieze acordul de coaliţie şi să ofere mai puţine ministere către USR PLUS în cazul în care această formaţiune revine la guvernare, Dan Barna susține că la început, coaliția a fost construită pe un acord foarte clar între cele trei partide, iar în final, Florin Cîțu a decis că nu mai are nevoie de USR PLUS în coaliție.

El a mai adăugat că decizia USR PLUS este una clară care rămâne în vigoare.

“Coaliţia a fost construită pe un acord foarte clar între cele trei partide din coaliţie. Premierul Florin Cîţu a decis că nu mai are nevoie de USR PLUS în coaliţie şi a procedat cum bine ştiţi, evacuându-l pe ministrul Justiţiei din Guvern. Decizia noastră a fost comunicată, e clară, nu se pune problema de a cere alte poziţii sau alte funcţii. Sunt alte ştiri care nu au nicio legătură cu realitatea”, a explicat Dan Barna.

Amintim că aceași informație a fost confirmată și de Dacian Cioloș.

„Nu am discutat nimic cu Florin Cîțu sau cu cineva din conducerea PNL după congresul lor. Nu ne întoarcem la guvernare decât în condițiile deja expuse: alt premier și calendar clar de reforme. Consider declarațiile liberalilor o încercare ridicolă de influențare a alegerilor din USR PLUS”, a scris duminică seara pe Facebook Dacian Cioloș.