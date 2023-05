„La nivel european volumul de finanţare pentru start-up-urile care sunt early stage a scăzut cu 5-10%. Însă, pentru un start-up aflat în etapa early stage, dacă are un investitor instituţional, acesta poate să ridice o rundă de finanţare între 500.000 euro şi 1 mil. euro, dacă sunt implicaţi mai mulţi angel investors poate ridica între 300.000 şi 500.000 euro, iar dacă au doar investitori de tip retail undeva între 100.000 euro şi 300.000 euro. Există un potenţial uriaş în spatele tuturor acestor trei categorii de investitori, iar potenţialul neexploatat este în zona de retail investors. Vedem şi ce s-a întâmplat în ultimul an, indiferent de cât de negative au fost evenimentele la nivel macroeconomic, nu a fost nicio campanie de finanţare care să nu ridice între 50 şi 100 de tichete de la investitorii de tip retail. Practic este un segment de investitori care îşi doreşte să continue să investească“, a spus Ovidiu Ghiman, din partea Rōnin.

Bankata, startup-ul de tehnologie înlocuiește toate aplicațiile bancare din telefonul unui utilizator și îl ajută să-și administreze toate produsele financiare într-un singur loc. Acum, lansează o campanie de finanțare pe platforma Ronin prin care țintește obținerea unei finanțări în valoare de maxim 150.000 de euro, parte dintr-o rundă extinsă de până la 350.000 de euro.

De asemenea, Dressingz tinde obținerea unei finanțări în valoare de maximum 500.000 de euro care să susțină eforturile actuale de creștere. Până în prezent, Dressingz a atras investiţii de 300.000 euro, evaluarea curentă a afacerii fiind de 3,5 milioane de euro.

Administrarea produsele financiare

„Bankata te ajută să-ți gestionezi bugetul familie, să-l optimizezi, să investești și de asemenea, îți arată cum ai putea cheltui sau investi mai eficient banii personali. În plus, vine și cu o componentă unică: îți oferă posibilitatea să iei un credit imobiliar din Spania, la dobânzile bancare din peninsulă, pentru a-ți achiziționa o locuință acolo. La nivel regional, în acest moment, nu există nicio aplicație care să vină cu o soluție integrată pentru bugetul consumatorilor în care să-ți poți vedea și gestiona toate conturile bancare, investițiile, produsele de creditare, care să precalifice clienții pentru produse noi de creditare și pe baza analizei profilului tranzacțional să te ajute să-ți optimizezi bugetul prin oferirea de recomandări independente și imparțiale. Încă din primul an de la lansare, Bankata are peste 15 parteneri instituții financiare cu renume precum BCR, OTP, BRD, UniCredit, Revolut, Saxo, Interactive Brokers”, spune Andrei Perianu, COO Bankata.

Bankata a semnat un parteneriat exclusiv cu Huawei prin care toate informațiile financiare oferite utilizatorilor Huawei sunt furnizate de Bankata și altul cu Edenred – Benefit Online unde oferim informații financiare și posibilitatea de a aplica pentru diverse produse celor peste 500.000 de utilizatori Benefit, angajați în corporațiile din România.

Această aplicație, de fapt, te ajută să administrezi bugetul familiei cu funcționalități precum: imaginea agregată asupra tuturor conturilor și cheltuielilor, soluții de creditare, investiții, procesare plăți, administrare abonamente telecom, asigurări sau utilități, recomandări de optimizare a bugetului prin tehnologie AI, verificarea și administrarea scorului de credit.

Modă sustenabilă

„Avem convingerea că Dressingz poate oferi alternativa eficientă și responsabilă la modelul actual de consum nesustenabil al modei. Dacă suntem seduși de frumusețea pe care industria de fashion o aduce în viața noastră, nu putem fi ipocriți și ignora deșeurile și poluarea pe care le generează. Apelul la sustenabilitate nu mai este doar un trend, nici titlu de PR. Este o nevoie reală și din ce în ce mai acută. 85% din textile sfârșesc arse în gropi de gunoi. Cumpăram mai multe articole de modă decât înainte, dar le purtăm mult mai puțin – în medie între 7 și 10 ori, în unele cazuri chiar mai puțin, sau deloc”, explică Romina Tazlaoanu, fondator și CEO Dressingz.

Așadar, Dressingz este un marketplace de lux care se ocupă cu haine, unde consumatorii pot vinde și cumpara articole din garderobele personale, extinzând astfel ciclul de viață al hainelor lor de calitate. În general, acest ciclu de viață poate fi extins cu minimum 9 luni.