Fermierii vor beneficia de un avans de 70% din fondurile Uniunii Europene pentru plățile directe.

Ministerul Agriculturii a anunțat că pentru inițiativele legate de dezvoltarea rurală și protecția mediului, va fi disponibil un avans de 85%.

În cadrul Campaniei 2024, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale va acorda avansuri de 70% din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) pentru plățile directe și de 85% din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) pentru proiectele de dezvoltare rurală și mediu. Aceste măsuri sunt posibile datorită derogării acordate de Comisia Europeană.

„Am solicitat Comisiei Europene si am primit acordul pentru ca și în această toamnă fermierii români să beneficieze de o valoare a avansului crescută. Am avut în vedere să venim în sprijinul fermierilor, pentru a-i ajuta să depășească mai ușor problemele de lichidități cu care confruntă. Începând cu luna iulie, am solicitat cu fiecare ocazie Comisiei Europene creșterea valorii avansurilor pentru fermierii noștri pentru a le oferi sprijinul necesar în pregătirea noului an agricol”, a declarat ministrul Florin Barbu.