Mai precis, un turist român a avut dificultăți în a plăti cu o bancnotă de 500 de euro. Mai mult, băncile au refuzat să îi schimbe banii și l-au trimis la poștă. Postarea a fost făcută pe grupul de Facebook Forum Halkidiki, iar multe alte persoane au spus că s-au confruntat cu o situație similară.

Mulți turiști s-au confruntat cu problema asta în Grecia

„Poate cunoașteți asta, noi nu știam… Grecii sunt foarte sceptici când vine vorba de bani mari, cash. Nu acceptă 500 euro (singurii noștri bani) și nici nu schimbă. Am fost la 2 bănci, nu îți schimbă bani dacă nu ai cont la banca respectivă, te trimit la poștă. La poștă nu îi interesează, nu îți schimbă și te trimit înapoi la bancă”, a scris turistul din România.

După această postare, o altă persoană a oferit mai multe explicații. Potrivit acestuia, bancnotele mari sunt relativ ușor de falsificat și nu s-au mai tipărit din anul 2019. În acest context, persoanele din Grecia au devenit mai sceptici cu privire la hârtiile mari, mai ales că acestea trebuie predate direct la bancă.

„Pentru că erau greu de tranzacționat și susceptibile de falsificat, bancnotele de 500 de euro au fost eliminate în 2019 și nu s-au mai tipărit în seria a doua de bancnote euro, denumită Europa. Rugați pentru ajutor la casieria unei bănci sau la vreo casă de schimb valutar, eventual schimbând în altă monedă la un curs mai dezavantajos. Personal apreciez că aveți o misiune foarte grea să scăpați de bancnotele de 500 de euro. Poate mai multe șanse ar fi în Germania sau Austria”, a explicat cealaltă persoană.

Turiștii pot întâmpina probleme și cu bancnotele de 200 de euro

De asemenea, un alt turist a explicat că nici bancnotele de 200 de euro nu sunt acceptate cu ușurință.

„Nici cu cele de 200 de euro nu sunt foarte prietenoși”, a spus persoana respectivă.

„Dacă faci consumație de ăia 200 devin extrem de prietenoși…”, a răspuns un alt turist.

„Noi am avut o astfel de bancnotă în urmă cu un an în perioada Paștelui (era mai liber) și la market în Potos-Thassos, la Masoutis lângă Pefkari, au luat bancnota noastră și ne-au cerut să completăm un document cu toate datele plus seria acesteia. Tot din motiv ca se vor scoate din sistemul bancar și că trebuie să le predea direct la bancă, ne-au zis”, a scris altă persoană.

Postările de pe grup arată că turistul din România a reușit să schimbe bancnota până la urmă.