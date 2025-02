Din cauza condițiilor meteorologice extreme și a stratului consistent de zăpadă prognozat pentru următoarele zile, IKEA România a decis să ajusteze programul de funcționare al magazinelor sale din București. Retailerul suedez a anunțat că, între 18 și 20 februarie 2025, unitățile IKEA Băneasa și IKEA Pallady vor închide cu o oră mai devreme decât de obicei, la ora 21:00.

Totodată, restaurantul suedez din incinta magazinelor își va sista activitatea la ora 20:00. Decizia a fost luată pentru siguranța clienților și a angajaților, retailerul îndemnând populația să circule cu prudență.

Decizia de a modifica programul a fost luată în contextul condițiilor meteo nefavorabile, caracterizate de ninsori abundente și temperaturi scăzute.

Conform prognozelor, stratul de zăpadă ar putea atinge 50 de centimetri până miercuri dimineață, ceea ce poate îngreuna traficul și accesul clienților la magazine.

Retailerul suedez a transmis un mesaj clar pentru toți cei care intenționează să își facă cumpărăturile în această perioadă:

În ciuda condițiilor meteo dificile din această perioadă, IKEA România continuă să se bucure de un succes considerabil pe piața locală.

Anul fiscal 2024, care s-a încheiat la 31 august 2024, a fost unul profitabil pentru companie, înregistrând o creștere de 12% a vânzărilor totale.

Cifra de afaceri a IKEA România a ajuns la 1,4 miliarde de lei, iar retailerul a vândut peste 26,5 milioane de produse. Dintre acestea, 65% au fost piese de mobilier, iar restul de 35% accesorii și obiecte de decor.

În plus, IKEA a investit 20,5 milioane de euro pentru a reduce prețurile la aproape jumătate din gama sa de produse, facilitând astfel accesul clienților la o gamă variată de articole la prețuri mai accesibile.

Numărul vizitatorilor care au trecut pragul magazinelor IKEA din România a crescut semnificativ, ajungând la 6 milioane de persoane în ultimul an fiscal.

În același timp, mediul online a înregistrat 28 de milioane de vizite, iar 382.000 de comenzi au fost plasate prin intermediul platformei digitale a companiei.

În plus, IKEA Family, programul de loialitate al retailerului, a atins un milion de membri. Aceștia beneficiază de oferte speciale, promoții exclusive și acces la diverse evenimente organizate de companie.

Printre cele mai vândute produse din magazinele IKEA România se numără patul HEMNES, cu peste 7.500 de unități comercializate.

În ceea ce privește stilul preferat de clienți, 65% dintre piesele de mobilier și accesoriile achiziționate se încadrează în designul modern, reflectând preferința pentru un decor contemporan și funcțional.

Deși anul 2023 a adus pierderi financiare de 25,6 milioane de lei pentru companie, IKEA continuă să investească în dezvoltarea rețelei sale de magazine.

Retailerul suedez are planuri concrete pentru deschiderea unei noi locații la Iași, iar până la finalul anului 2025 intenționează să aloce 3 miliarde de euro pentru extinderea și modernizarea magazinelor existente.

Acestea vor deveni totodată centre logistice pentru comenzile online, facilitând livrările rapide și eficiente către clienți.

„Pe parcursul ultimului an fiscal, am redus prețurile produselor noastre fără a compromite calitatea, forma, funcționalitatea sau durabilitatea lor și suntem bucuroși să vedem că aceasta a fost o decizie de afaceri înțeleaptă. Am investit, de asemenea, în punctele noastre de întâlnire cu clienții și în îmbunătățirea soluțiilor și serviciilor digitale”, a declarat Vincent Devloo, Area Retail Manager IKEA SEE (România, Croația, Serbia, Slovenia, Ucraina).