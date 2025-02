Modernizarea rețelei de termoficare este un proces de durată, a subliniat Nicușor Dan. Iar avariile la centralele care produc energie termică rămân o provocare majoră.

Chiar dacă primarul Nicușor Dan susține că situația s-a îmbunătățit, realitatea din teren diferă în unele zone ale Bucureștiului, unde încă se înregistrează probleme cu furnizarea căldurii. Deși investițiile în reabilitarea rețelei de termoficare au redus pierderile și avariile, sistemul rămâne vulnerabil, mai ales în perioadele de frig intens.

Nicușor Dan a arătat că investițiile făcute în schimbarea conductelor vechi au dat rezultate.

Astfel, pierderile și avariile pe coloane s-au redus, iar acest lucru a dus la îmbunătățirea calității serviciului prestat.

Această separare a responsabilităților între Municipiu și Ministerul Energiei poate crea uneori dificultăți în coordonarea eficientă a sistemului de termoficare, mai ales când apar probleme tehnice. În acest context, intervențiile rapide și soluțiile implementate de fiecare parte sunt esențiale pentru a asigura continuitatea furnizării de căldură în oraș.

Nicușor Dan a subliniat că avariile recente au avut loc la nivelul centralelor de termoficare, iar procesul de remediere al acestora poate dura aproximativ 48 de ore, până când locuințele vor primi din nou căldură. El a menționat un exemplu specific, referindu-se la avaria care a avut loc la CET Vest în urmă cu două zile.

„Din păcate, sistemul de conducte funcționând mult mai bine, pentru că am schimbat mult din conducte, am avut multe avarii, inclusiv ieri am avut una la CET Vest, la unitatea care produce energie termică.

Iar când se produce o defecțiune la centrala care produce energia termică, mai întâi trebuie să oprești ca să repari, iar după ce repari, până când ajunge presiunea și căldura în case mai durează 24 de ore. Deci orice avarie la un CET, din cele patru mari pe care le are Ministerul Energiei duce la o furnizare deficitară cel puțin două zile”, a mai spus Nicușor Dan pentru B1TV.